Hollow Knight: Silksong begeistert mit ultrabreitem 21:9 Format und flexibler FPS

Hollow Knight: Silksong, die lang erwartete Fortsetzung des Indie-Hits Hollow Knight, verspricht, mit seinen technischen Features auf dem PC zu überzeugen. Die Systemanforderungen sind so bescheiden, dass selbst ein zehn Jahre alter Rechner das Spiel problemlos ausführen kann. Doch es sind die zusätzlichen technischen Optionen, die Silksong wirklich hervorheben.

Unterstützte Bildschirmformate und Framerate

Welche Bildschirmformate und Framerate-Optionen bietet Silksong? Silksong unterstützt eine Vielzahl von Bildschirmformaten, darunter die gängigen 16:9 und 16:10 Formate. Besonders erfreulich ist die Unterstützung des 21:9 Ultrawide-Formats, was ein immersiveres Spielerlebnis auf breiteren Bildschirmen ermöglicht. Allerdings wird das ultraultrawide 32:9 Format nicht unterstützt.

Die Framerate-Optionen sind ebenso flexibel. Du kannst zwischen verschiedenen Framerate-Limits wählen: 30, 60, 120, 144, 165 oder einfach ohne Limit. Dies bedeutet, dass du, wenn du über einen 240 Hz+ Monitor verfügst, die Framerate unbegrenzt einstellen kannst, um das Spiel mit der vollen Geschwindigkeit deines Displays zu genießen.

Grafik- und Steuerungsoptionen

Welche Grafik- und Steuerungsoptionen bietet Silksong? In den Grafikoptionen kannst du zwischen Vollbild, Fenstermodus und randlosem Fenstermodus wählen. Darüber hinaus kannst du V-Sync ein- oder ausschalten und die Partikeleffekte auf normal oder niedrig einstellen. Die Option, die Unschärfequalität zwischen hoch und niedrig zu wählen, hilft dabei, das Spiel an die Leistungsfähigkeit deines PCs anzupassen.

Bei den Steuerungsoptionen wird die Verwendung eines Controllers empfohlen, obwohl das Spiel auch vollständige Tastatureingaben unterstützt. Du kannst alle Bewegungs- und Aktionstasten auf der Tastatur oder auf Maustasten neu belegen, wobei es keine sekundären Tastenbelegungsoptionen gibt.

Gameplay- und Soundeinstellungen

Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es bei den Gameplay- und Soundeinstellungen? Silksong bietet eine breite Palette von Spracheinstellungen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, brasilianisches Portugiesisch und Russisch. Die Kamerawackel-Option kann reduziert oder ausgeschaltet werden, was für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgt, wenn du empfindlich auf Bildschirmbewegungen reagierst.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, das HUD auszuschalten, was dir hilft, saubere Screenshots zu machen. Die Lautstärkeeinstellungen sind ebenfalls vielseitig, mit separaten Reglern für Master Volume, Sound Volume und Music Volume von 1 bis 10. Der Hero Voice Schalter erlaubt es dir, die kleinen Laute und Murmeln der Charaktere ein- oder auszuschalten.

Systemanforderungen

Welche Systemanforderungen hat Hollow Knight: Silksong? Die minimalen Systemanforderungen sind recht moderat. Du benötigst ein Betriebssystem Windows 10 Version 21H1 (Build 19043) oder neuer, einen Intel Core i3-3240 oder AMD FX-4300 Prozessor, 4 GB RAM, eine GeForce GTX 560 Ti (1GB) oder Radeon HD 7750 (1GB) Grafikkarte, DirectX Version 10 und 8 GB freien Speicherplatz.

Empfohlene Anforderungen umfassen dasselbe Betriebssystem, einen Intel Core i5-3470 Prozessor, 8 GB RAM, eine GeForce GTX 1050 (2GB) oder Radeon R9 380 (2GB) Grafikkarte und ebenfalls 8 GB verfügbaren Speicherplatz.

Was hältst du von den technischen Features von Silksong? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!