Twitter: Hideo Kojima teast neues Spiel mit kryptischen Logos

Hideo Kojima ist durchaus bekannt dafür, dass er seine neuen Projekt nicht eindeutig ankündigt. Er schickt meist über die sozialen Medien kryptische Teaser, die es zu entschlüsseln gilt. So auch dieses Mal. Auf Twitter hat er ein Bild mit drei Logos gepostet. Was es damit auf sich haben könnte, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Hideo Kojima: Logos heizen Gerüchteküche an

Wirklich viel verraten die Logos nicht. Eines gehört zur sogenannten „Automated Public Assistance Company“. Die Initialen dieser Behörde finden sich im Logo inmitten einer Art Stern oder Kompass wieder. Die anderen Beiden sind unkommentiert. Daher ist es schwer herauszufinden, wozu sie gehören. Sie könnten allerdings weitere Behörden oder Unternehmen im zugehörigen Spiel darstellen.

Die Gerüchteküche in den Kommentaren ist am brodeln. Viele spekulieren, dass es sich dabei um Inhalte zu Death Stranding 2 handeln könnte. Bereits vor einigen Wochen gab es ebenfalls auf Twitter einige Hinweise darauf, dass Kojima gerade an einem zweiten Teil des Action-Adventures arbeiten könnte. Die Hinweise waren zwar nicht eindeutig, viele Fans des Titels halten jedoch seitdem daran fest.

Der Text zum Tweet könnte auch auf ein ganz neues Spiel hinweisen. „Starte eine neue Reise“ impliziert einen Neuanfang, der mit einem neuen Franchise, einer ganz anderen Geschichte einhergehen könnte. Das sind allerdings alles nur Vermutungen. Solange nichts offizielles bekanntgegeben wurde, fischen wir um trüben.

Klar ist aber, dass Twitter-Nutzer JoseDavid123994 die Stimmung der Community gut zusammengefasst hat:

Wann erfahren wir mehr dazu?

Genauere Infos gehen aus Hideo Kojimas Posts bisher nicht hervor. Ob es überhaupt weitere Infos zu den Logos geben wird, ist ebenfalls unklar. Vielleicht kommt als nächstes ein ganz neuer Anhaltspunkt, an dem selbst die klügsten Köpfe der Community verzweifeln.

Möglich ist jedoch, dass wir bei den Game Awards am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 mehr erfahren.

Was glaubt ihr, was hinter den Logos steckt? Schreibt es uns in die Kommentare!