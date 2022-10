Kojimas neues Spiel ist Death Stranding 2 – ist das der Beweis?

Hideo Kojima ist niemand, der einem reinen Wein einschenkt. Der Mann gilt nicht ohne Grund als Mastermind, wenn es um kuriose Ideen in seinen Medien geht.

Er liebt es, kryptische Teaser auf Social Media oder in seinen Spielen zu platzieren. Und aus diesem Grund gibt es im Vorfeld vor der Ankündigung eines neuen Spiels nicht selten unterschiedlichste Theorien.

Welches Spiel produziert Hideo Kojima als nächstes? Eine Frage, die alle Jahre wieder aufkommt wie das Christuskind und an der sich die Geister scheiden.

Es könnte Death Stranding 2 werden

Wie ist der aktuelle Stand? Zuletzt teilte der Gute ein paar neue Teaser auf seinem Twitter-Account.

Diese zierten ein unkenntlich gemachtes Gesicht mit der Aufschrift „Who Am I?“ und nachdem die Schauspielerin enthüllt wurde, wechselte der Schriftzug zu „Where Am I?“ – wo also befindet sich das digitale Abbild von Elle Fanning jetzt gerade?

Wir wissen es nicht. Allerdings sind die neusten Bilder aus dem Motion-Capturing-Studio bei Kojima Productions recht eindeutig, was die Dekodierung des kryptischen Codes anbelangt.

Twitter-User @knut_kniffte ist zuerst darauf gestoßen, dass die Posen von Elle Fanning nicht willkürlich gewählt wurden.

Sie entsprechen tatsächlich den Posen, die Lou in ihrem BB-Pod in jungen Jahren in Death Stranding vollrichtet hat. Aber seht am besten selbst.

Wir könnten nun also die Theorie aufstellen, dass es sich bei der Schauspielerin Elle Fanning wahrscheinlich um Lou im Erwachsenenalter handelt.

Produziert Kojima-san gerade ein Death Stranding 2 mit Louise alias Lou als Hauptfigur?

Diese Frage wird heute nicht abschließend beantwortet, doch es bleibt spannend rund um den Kojima-Kosmos. Aber was meint ihr, was sein nächstes Spiel wird? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!