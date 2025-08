Hell Is Us – Zelda-inspirierte Dungeons sorgen für packende Abenteuer ab 2025

Hell Is Us, das kommende Action-Adventure von Rogue Factor, sorgt für Aufsehen mit seinen kreativen Dungeons, die stark von der Legend of Zelda-Reihe inspiriert sind. Der Titel, der am 4. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen wird, bietet eine einzigartige Mischung aus altmodischen Videospielherausforderungen und modernen Erzähltechniken.

Die Inspiration hinter den Dungeons

Welche Einflüsse sind in den Dungeons von Hell Is Us erkennbar? Die Dungeons in Hell Is Us erinnern durch ihre Struktur und Gestaltung stark an klassische Spiele wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Besonders die ikonischen Wasserdungeons aus Ocarina of Time kommen einem in den Sinn, wenn man auf das Wasserwerk in einer unterirdischen Struktur stößt.

Jonathan Jacques-Belletete, der kreative Kopf hinter dem Spiel, hebt hervor, dass jedes Dungeon ein eigenes Thema und eine eigene Identität hat. Diese sind voller Rätsel, Feinde und existieren aus bestimmten Gründen genau dort, wo sie sich befinden. Obwohl die Spielwelt in einem zeitgenössischen Setting angesiedelt ist, spiegeln die Dungeons die übernatürlichen Elemente wider, die in Hell Is Us vorherrschen.

Das Design der Gegner

Welche Themen werden bei den Gegnern in Hell Is Us erforscht? Die Gegner in Hell Is Us, insbesondere die Hollow Walkers und Haze-Feinde, sind von verschiedenen Themen und Emotionen inspiriert. Bei den Hollow Walkers stehen Themen wie das Urzeitliche, Wilde, Beschützerische, Artillerie und Verneinung im Vordergrund. Die Haze-Feinde hingegen spiegeln Emotionen wie Trauer, Ekstase, Wut und Schrecken wider. Die farblosen Aspekte der Hollow Walkers verdeutlichen ihren Mangel an Gefühlen, während die Farben der Haze-Feinde von Robert Plutchiks Emotionenrad inspiriert sind.

Dieses tiefgründige Design trägt zur Immersion bei, die Hell Is Us erreichen möchte. Anstatt einfache Wegweiser oder Quest-Marker zu verwenden, setzt das Spiel auf natürliche Entdeckung und verstärkt so das Eintauchen in die Spielwelt.

Einzigartige Spielerfahrungen

Wie unterscheidet sich Hell Is Us von anderen Spielen? Hell Is Us verzichtet bewusst auf häufige Spielelemente wie Wegpunkte und Quest-Logs. Stattdessen müssen die Spieler auf Dialoge mit Nicht-Spieler-Charakteren hören, um ihre Ziele zu finden. Diese Herangehensweise ermöglicht eine organische Informationsbeschaffung und sorgt für ein intensiveres Spielerlebnis.

Das Spiel, das von Jonathan Jacques-Belletete, bekannt für seine Arbeit an Deus Ex: Human Revolution, geleitet wird, zielt darauf ab, eine immersive Erfahrung zu bieten, die von Spielen der 1990er Jahre inspiriert ist. Dies spiegelt sich auch im minimalistischen HUD wider, das die Spieler dazu ermutigt, sich auf die Umgebung und die Geschichte zu konzentrieren.

