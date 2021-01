Der US-Sender HBO hat bereits die Erfolgsserie Game of Thrones nach den Büchern von George R. R. Martin umgesetzt und damit Fernsehgeschichte geschrieben. Für den neuen hauseigenen Streamingdienst HBO Max planen die Verantwortlichen nun mit einer weiteren großen Serienadaption: „Harry Potter“ geht in Serie.

Die populäre Buchreihe der britischen Autorin J.K. Rowling wurde bereits von Warner Bros. als mehrteilige Filmreihe umgesetzt und gehört mit insgesamt über 7 Milliarden Dollar Kinoeinnahmen zu den erfolgreichsten Filmreihen eines Franchise – neben der Trilogie Der Herr der Ringe, die bekannterweise ebenso einen Serien-Ableger von Amazon erhalten wird.

Die kompletten Rechte am „Harry Potter“-Franchise besitzt von Anfang an dem internationalen Medienunternehmen WarnerMedia, zu denen auch der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) gehört. Während in den Kinos mit der neuen Filmreihe Phantastische Tierwesen von Rowling die Vorgeschichte von Harry Potter erzählt wird – wozu es übrigens keinerlei Buchvorlage gibt – überlegt das Studio nun, wie man weitere Geschichten aus der Welt der Magier und Zauberer als Serie entwickeln könnte.

Ein erstes Treffen mit diversen Autoren zwecks Ideenfindung gab es laut US-Medien bereits. Wirklich konkrete Details sind zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Man darf davon ausgehen, dass auch „Harry Potter“-Erfinderin J.K. Rowling zum kreativen Team gehört, die weiterhin Mitsprache an sämtlichen Produktionen hält.

Ähnlich wie bei den Game of Thrones Spin-offs, die sich derzeit für HBO in Arbeit befinden, dürfte auch bei der Potter-Serie weniger der junge Zauberer selbst im Mittelpunkt der Handlung stehen. Vielmehr könnte die Serie von weiteren wichtigen Charakteren und deren Abenteuern erzählen. Man darf gespannt sein, wie sich die Idee zur „Harry Potter“-Serie entwickeln wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Derweil nimmt der dritte Teil der „Phantastische Tierwesen“-Filmreihe mit Eddie Redmayne langsam Form an. Die Produktion wurde nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben.

Zudem kam es jüngst zu einem unvorhergesehenen Wechsel des Hauptdarstellers Johnny Depp als Schwarzmagier Gellert Grindelwald. Der Gegenspieler von Newt und Zauberer Dumbledore wird ab dem dritten Teil von Mads Mikkelsen dargestellt.

Ein Kinostart für „Phantastische Tierwesen 3“ wurde inzwischen auf das Jahr 2022 verschoben. Zwei weitere Filme sind geplant, die die neue Reihe abschließen werden.

