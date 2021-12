Halo: A Hero’s Journey – Fan-Film des Darth Maul: Apprentice-Machers ist da

Halo Infinite ist vor kurzem erschienen und hat für viele wieder das Interesse an dem gesamten Franchise geweckt. Nicht nur die Einzelspieler-Kampagne sondern auch der kostenlose Multiplayer erfreuen sich großer Beliebtheit. Jetzt gibt es einen inoffiziellen Fan-Film, der die Action der Matches einfängt.

Actionreicher Halo-Kurzfilm von Fans gedreht

Bei Halo: A Hero’s Journey handelt es sich um einen knapp 12-minütigen Kurzfilm, der einen Kampf von Spartans gegen Spartans zeigt. Ihr könnt ihn euch hier kostenlos auf YouTube anschauen:

Worum geht’s: „Halo: A Hero’s Journey“ handelt von zwei Freunden, die sich als Kinder geschworen haben, Helden zu sein. Immer wieder wechselt das Geschehen auf ein Kampfszenario. In diesem sehen wir zwei verfeindete Spartan-Fraktionen, die sich wie im Multiplayer mit Schusswaffen, Granaten, Geschützen und mehr bekriegen.

Die Action kommt nicht von ungefähr, denn als Regisseur dient Shawn Bu, der Bruder von Julien Bam und bekannter deutscher Regisseur. Er hat sich bereits 2016 einen Namen mit dem Kurzfilm Darth Maul: Apprentice gemacht. In diesem zeigte er kurz nach der Veröffentlichung von Das Erwachen der Macht, wie ein Star Wars-Film wirklich die Fans abholen kann.

Das lag vor allem auch an den gut eingefangenen Action–Choreographien, was in „Halo: A Hero’s Journey“ ebenfalls der Fall ist. Dafür zeichnet sich Vi-Dan Tran verantwortlich. Er hat sich nach „Darth Maul: Apprentice“ international einen Namen machen können. Zuletzt waren seine Choreographien in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zu sehen. Den Marvel-Film könnt ihr euch jetzt auf Disney+ anschauen.

Tran ist aber kein Unbekannter, wenn es um die „Halo“-Reihe geht. Denn seine Stunt-Künste wurden ebenfalls für die Halo-Serie verwendet. Denn er war der Kampf-Koordinator bei der Umsetzung, die nächstes Jahr auf Paramount+ (hierzulande Sky) starten soll. Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

