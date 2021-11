Disney ruft am 12. November den Disney+ Day aus, um den Start des neuen Streamingdienstes vor zwei Jahren gebührend zu feiern. Zum Geburtstag von Disney Plus ist eine Fülle an Neuigkeiten und Specials zu vielen Serien- und Film-Highlights geplant, inklusive neue Inhalten der Marken Disney, Pixar, Marvel und Star Wars.

Während ein besonderes Augenmerk auf das geplante Star Wars-Special über Boba Fett liegt, das schon jetzt die Fans auf die anstehende Premiere der neuen Serie The Book of Boba Fett am 29. Dezember vorbereiten soll, wird auch in Springfield das Jubiläum mit einem neuen Kurzfilm gebührend gefeiert.

Das angekündigte große Simpsons-Special zur Kultserie trägt den Titel Die Simpsons feiern Plusiläum und erscheint passend zur Premiere der 32. Staffel der Trickserie. Auch die gelben Bewohner von Springfield organisieren darin eine große Disney+ Day Party und jeder ist eingeladen… außer Homer! Was der sich einfallen lässt, um doch noch an den Feierlichkeiten teilnehmen zu dürfen, bleibt noch geheim und wird wohl erst zur Premiere am 12. November gelüftet.

„Mit Freunden aus der Welt von Disney+ und Musik, die einer Disney Prinzessin würdig ist, ist das Plusiläum das Ereignis des Jahres in Springfield“, kündigt der Streamingdienst das Simpsons-Special an.

„Die Simpsons feiern Plusiläum“ stellt bereits den dritten Kurzfilm von Die Simpsons dar, die exklusiv auf Disney Plus erschienen sind. Weiterhin stehen die Kurzfilme „Maggie Simpson in das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen“ und „Bart und Loki: Zwei Glorreiche Halunken“ aus der Welt von Star Wars und Marvel zur Verfügung – neben sämtlichen Folgen aller 32 Staffeln der Kultserie.

Was ihr sonst noch am Disney+ Day am 12. November erwarten dürft, haben wir hier für euch in der Übersicht zusammengefasst:

Disney+ Day bringt neues Star Wars: Boba Fett-Special im November