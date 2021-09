Die Simpsons von Matt Groening und James L. Brooks hat bereits den Rekord als die am längsten gelaufenen Trickserie aller Zeiten aufgestellt. Die Kultserie mit den gelben Bewohnern aus Springfield blickt bereits auf über 30 Jahre Erfolgsgeschichte mit mehr als 700 Folgen zurück – und ein baldiges Ende ist nicht in Sicht.

Der inzwischen zum Disney-Konzern gehörige US-Sender FOX schickte am 26. September die Kultserie mit einer neuen 33. Staffel an den Start. Eine Verlängerung um eine 34. Staffel ist auch schon beschlossene Sache. In Deutschland feiert die aktuelle 32. Staffel am 29. September 2021 auf dem Streamingdienst Disney Plus an den Start.

Wann kommt Die Simpsons Staffel 32 auf Disney Plus? Die neue und aktuelle Staffel 32 geht am 29. September 2021 auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start.

Wie viele Episoden hat Staffel 32 von „Die Simpsons“? Die neue Staffel umfasst 22 Episoden, ähnlich wie die bisherigen Staffeln auch, und erscheint wöchentlich mit neuen Folgen.

Wer noch einmal in der Zeit zurückgehen möchte um zu sehen, wie damals im Jahr 1989 die Abenteuer von Homer, Marge und ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie begann, dem steht inzwischen die komplette Serie von der ersten Staffel an auf dem Streamingdienst zur Verfügung.

Die Simpsons: Eine Ära, die nie enden wird … oder?

Der Anfang der Kultserie „Die Simpsons“ begann zunächst mit einzelnen Kurzfilmen, die wie Co­mic­strip im laufenden Programm des US-Sender FOX zwischen den Jahren 1987 bis 1989 mit insgesamt 48 Folgen gezeigt wurden. Der Zuspruch der Zuschauer war so enorm, dass die beiden Serien-Schöpfer Matt Groening und James L. Brooks kurzerhand eine erste volle Staffel mit zunächst noch 13 Episoden entwickelten, die am 17. Dezember 1989 in den USA an den Start gingen. In Deutschland erfolgte die Premiere der neuen gefeierten Trickserie zwei Jahre später am 13. September 1991 zunächst im ZDF und wechselte im Laufe der Serie zu ProSieben, wo bis heute die TV-Premiere der neuen Staffeln erfolgt.

Die allererste Folge „Es weihnachtet schwer“ wollten damals knapp 27 Millionen Zuschauer sehen, im Laufe der Ausstrahlung steigerte sich die Serie sogar auf bis zu 33 Millionen Zuschauer*innen für einige Folgen im US-Fernsehen. Diese fantastischen Zuschauerquoten kann die Serie nach über 30 Jahren im TV aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr halten.

Schließlich hat sich die Fernsehlandschaft in all den Jahren stark verändert und mehr Sender (plus Streamingdienste wie Netflix, Prime Video und Disney Plus) konkurrieren heute um die Gunst der Zuschauer*innen.

Disney+ lenkt ein: Nach Fan-Protesten wird Die Simpsons-Serie bald im richtigen Bildformat gezeigt

Generationen von Fans halten an Kultserie fest

Dennoch haben es „Die Simpsons“ geschafft, mehrere Generationen über die Zeit hinweg zu begeistern und einen regelrechten Kult zu erschaffen: Neben der Serie und einem Kinofilm gibt es zahlreiche Comics, diverse Videospiele und nicht zu vergessen die umfangreichen Merchandising-Artikel rund um Bart, Homer und den Rest der gelben Familie. Auch einen „Simpsons“-Freizeitpark im Universal Orlando Resort in Florida lädt mit einer originalgetreuen Nachbildung der Stadt Springfield einschließlich dem Kwik-E-Mart und vielen Attraktionen ein.

„Die Simpsons“ © Disney/Fox

Natürlich gibt es auch Kritiken: So vertreten viele Fans der ersten Stunde die Meinung, dass die Serie ihre Schärfe in den Dialogen sowie gesellschaftliche Kritik in den vergangenen Jahren stark eingebüßt habe. Demnach seien die Inhalte heute viel zahmer gestaltet als früherer, wo wichtige Persönlichkeiten gerne schonungslos durch den Kakao gezogen wurden.

Legendär sind auch die vielen Vorhersagen in den „Simpsons“-Folgen, die so später tatsächlich Realität wurden. Dazu gehört etwa die US-Präsidentschaft von Donald Trump neben zahlreichen Verschwörungstheorien und vieles mehr. Die Liste ist lang und man darf gespannt sein, welche Ereignisse aus der Serie in Zukunft aufgenommen werden, da sie sich als wahr herausstellen.

Wie sieht die Zukunft der „Simpsons“ aus? Seit Jahren schon wurde das baldige Ende der Serie heraufbeschworen. Zugegeben, nach über 30 Jahren Laufzeit wäre es keine große Überraschung. Jedoch baut der US-Sender FOX weiterhin auf sein Zugpferd und verlängerte die Kultserie zuletzt um gleich zwei weitere Staffeln. Somit dürfen sich Fans mit dem Start der 33. Staffel schon jetzt auf eine 34. Staffel mit frischen Folgen aus Springfield freuen.

„Die Simpsons“ bei Disney © Disney/Fox

Darüber hinaus sind „Die Simpsons“ in ihrer neuen Heimat Disney Plus zu einer festen Größe geworden. In den vergangenen Monaten sind diverse Kurzfilme neu und exklusiv für den Streamingdienst entstanden, wie „Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ und „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen‘“ auf Disney Plus – weitere dürften folgen.

