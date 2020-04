Disney Plus: Osterüberraschung für alle Simpsons-Fans

Am 24. März ist der neue Streaming-Dienst Disney Plus auch in Deutschland offiziell an den Start gegangen. Abonnenten erwartet ein buntes Programm aus über 1.000 Filmen und Serien, unter anderem von den dazugehörigen Studios Star Wars, Marvel, Pixar und 20th Century Fox. Das Angebot wächst dabei monatlich mit weiteren neuen, klassischen und exklusiven Titeln.

Die Simpsons bei Disney Plus

Vor allem Simpsons-Fans dürften voll auf ihre Kosten kommen, schließlich bietet Disney auf seiner Plattform 30 Staffeln der Kultserie zum Streamen an, während die aktuelle 31. Staffel auf dem Sender Fox im TV gezeigt wird.

Ursprünglich lagen die Rechte an der US-amerikanischen Zeichentrickserie, die von Matt Groening geschaffen wurde, bei 20th Century Fox. Doch vor einem Jahr kaufte Disney Century Fox für satte 71,3 Milliarden Dollar auf, weshalb sämtliche Produktionen der Filmgesellschaft seid dem 20. März 2019 ein Teil der Wald Disney Company sind. Zuvor gehörte das Unternehmen 83 Jahre lang zu den sogenannten Major-Studios, den zuletzt sechs größten Filmunternehmen in den Vereinigten Staaten.

Osterüberraschung für Simpsons-Fans

Wenn ihr von der Simpson-Familie nicht genug bekommen könnt, haben wir an dieser Stelle eine gute Nachricht für euch. Denn quasi als Osterüberraschung hat Disney auf der eigenen Plattform nun zusätzlich einen Kurzfilm freigeschaltet. „Maggie Simpson in ‚Spiel mit dem Schicksal’“. Dabei handelt es sich um einen Kurzfilm (5 Minuten), der bislang lediglich als Vorfilm zu „Onward: Keine halben Sachen“ in englischsprachigen Ländern lief.

„Er schien für Maggie Simpson ein gewöhnlicher Tag im Park zu werden. Aber als Maggie auf dem Spielplatz in Gefahr gerät, rettet sie ein heldenhaftes Baby und stiehlt ihr Herz. Nach einem glücklichen ersten Spieledate kann Maggie es nicht erwarten, ihren neuen Schwarm am nächsten Tag wiederzusehen, aber die Ding laufen nicht ganz wie geplant. Kommt ihnen das Schicksal (oder Homer) in die Quere?

Übrigens könnt ihr ab Ende Mai 2020 die Trickserie auch endlich im richtigen Bildformat schauen, wie Disney vor kurzem offiziell mitgeteilt hat.

