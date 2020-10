Watch Dogs: Legion – Interaktiver Kurzfilm mit Gronkh, Pandorya, Selfiesandra und KranCrafter – werdet zur Hauptfigur

Der Launch von Watch Dogs: Legion liegt hinter uns. Das Spiel ist am 29. Oktober 2020 für die PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erschienen. Am 10. November 2020 erscheint der Titel zudem für die Xbox Series X/S und am 24. November folgt die PS5-Version.

Falls ihr noch gar nicht wisst, ob „Watch Dogs: Legion“ etwas für euch ist, könnte euch unser Test als Entscheidungshilfe dienen, den ihr hier findet:

Was Watch Dogs Legion mit unserem alten Lieblingsshirt gemeinsam hat – Test

Watch Dogs: Legion – Interaktiver Kurzfilm mit Gronkh, Pandorya und mehr!

Passend zum Launch hat Ubisoft Deutschland auf dem deutschen YouTube-Kanal UbisoftTV einen interaktiven Kurzfilm mit den Star-Let’s-Playern Gronkh und Pandorya sowie den YouTube-Größen Selfiesandra und KranCrafter hochgeladen. Es gibt einen besonderen Twist.

Hier heißt es, dass die vier ins „vom Terror geschüttelten London der Zukunft gereist“ sind. Sie versuchen als Bauarbeiterin (Selfiesandra), Oma (Pandorya), Spion (Gronkh) und Sanitäter (KranCrafter) den DedSecs zu helfen. Oder sind sie sogar ein Teil von DedSec? London steuere schnurstracks dem sicheren Untergang entgegen und dies gilt es selbstredend zu verhindern. So weit die Ausgangssituation. Und dann folgt der interaktive Kurzfilm:

Wichtig ist, dass das Video auf dem Ubisoft-Kanal nur als Ausgangspunkt dient. Die Interaktivität besteht darin, dass ihr am Ende des Teasers „euren Charakter“ auswählt, indem ihr auf das entsprechende Video klickt. Im späteren Verlauf werdet ihr dann weitere Entscheidungen für die Helden treffen müssen. Ihr entscheidet also über den Handlungsverlauf der Geschichte wie in einem Videospiel.

Nachdem ihr euch also für eine Handlungsstrang entschieden habt, geht es mit dem ausgewählten Charakter an anderer Stelle, auf dem YouTube-Kanal des jeweiligen Influencers, weiter. Um alle einzelnen Geschichten zu erleben, könnt ihr natürlich auch auf allen Kanälen vorbeisehen und so die Schicksale aller Protagonisten erfahren.

Wir wünschen viel Spaß mit der Promoaktion der etwas anderen Art.