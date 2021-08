Battlefield 2042: EA & DICE veröffentlichen Kurzfilm Exodus

Wir wissen bereits, dass Battlefield 2042 über keinen Singleplayer-Modus verfügen wird, eine Rahmenhandlung für den Multiplayer gibt es aber dennoch. Erzählt wird diese Hintergrundgeschichte im Rahmen eines Kurzfilms, der auf den Namen „Exodus“ hört und von EA sowie DICE jetzt frisch veröffentlicht worden ist.

Battlefield 2042: Kurzfilm Exodus veröffentlicht

Spieler*innen erhalten durch den kurzen Film tiefere Einblicke in die Anfänge des Bürgerkries in „Battlefield 2042“ und erfahren mehr über die zahlreichen spielbaren No-Pat-Charaktere, die auch als Spezialisten bekannt sind. Zudem kehrt in dem aktuellen Ableger der Battlefield-Reihe ein alter Freund aus Battlefield 4 zurück: Kimble „Irish“ Graves, gespielt von Michael K. Williams, der in „Battlefield 2042“ ein spielbarer No-Pat-Spezialist ist. Außerdem führt Entwickler DICE in dem Kurzfilm den geheimnisvollen „Oz“ ein, der mit Irish um die Zukunft der No-Pats aneinandergerät und Konflikte schürt.

Andere Spezialisten werden ihre eigene Geschichte mitbringen, um euch somit noch tiefer in die Welt von „Battlefield 2042“ hineinzuziehen.

„Kimble Irish Graves aus Battlefield 4 kehrt zurück – allerdings nicht mehr als Marine, sondern als Kommandant eines No-Pat-Schiffs namens Exodus, auf dem er sich zwischen dem Leben der 200 Flüchtlinge an Bord und der Zukunft aller Non-Patriates entscheiden muss. Werde in diesem eigenständigen Kurzfilm Zeuge der Ereignisse, die die Welt des Jahres 2042 in einen globalen Krieg stürzen.“

5. Spezialist Irish vorgestellt

Irish ist der fünfte für „Battlefield 2042“ vorgestellte Spezialist, und mit den in den nächsten Wochen folgenden fünf weiteren werden es zum Release insgesamt 10 Spezialisten sein. Jeder von ihnen verfügt über ein eigenes Gadget und ein Merkmal, das nur von ihm benutzt werden kann und seine jeweilige Spielweise definiert. Außerdem können Spieler*innen frei wählen, mit welcher Waffe, Granate oder welchem Sekundärgadget sie jeden Spezialisten ausrüsten, wodurch einzigartige, zu jeder Spielweise passende Ausstattungen möglich sind.

Der „Exodus“ verrät aus mehr zur Rahmenhandlung von „Battlefield 2042“. Schaut euch hier den knapp 9-minütigen Kurzfilm an:

Worum geht es in Battlefield 2042?

In „Battlefield 2042“ stehen die Vereinigten Staaten und Russland am Rande eines Krieges, während der Rest der Welt um Ressourcen kämpft und die Nachbarstaaten bereits zusammengebrochen sind. Die Nomaden aus diesen zusammengebrochenen Staaten nennen sich Non-Patriated („No-Pats“), und während die Welt glaubt, sie hätten sich zum Überleben zusammengetan, handelt es sich in Wirklichkeit um eine zerstrittene Gruppe mit gegensätzlichen Zielen.

Im Verborgenen zieht ein geheimnisvoller No-Pat-Anführer namens Oz die Fäden und versucht, alle No-Pats unter einem Banner zu vereinen. Im letzten Kapitel der „Reise der No-Pats“ geht Kayvan an Bord des Kriegsschiffs Exodus, das Oz für eine Mission, die bald über das Schicksal der No-Pats und der Welt entscheiden wird, nach London umgeleitet hat. An dieser Stelle setzt schließlich der Kurzfilm „Exodus“ ein.

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Seid ihr EA Play-Mitglied, erhaltet ihr ab dem 15. Oktober 2021 Zugang zu einer 10-stündigen Trial. EA Play-Mitglieder und Vorbesteller erhalten außerdem im September Vorabzugang zur Open Beta.