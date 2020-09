Für alle Fans der Raumschlachten in Star Wars gibt es jetzt ein ganz besonderes Schmankerl, das euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. EA und Disney haben einen Cineamtic-Short zum kommenden Piloten-Spektakel Star Wars Squadrons veröffentlicht. Ihr könnt euch den Kurzfilm, der die Einführung in die Geschichte darstellt, jetzt ansehen:

Der Kurzfilm „Huntend“ geht rund 7 Minuten und ist nicht direkt das Intro des Spiels, sondern im wahrsten Sinne eine Einführung in die Story. Das heißt, dass der CG-Short-Film für sich alleine steht und einen der Hauptcharaktere des Spiels vorstellt: Varko Grey.

EA bestätigt im Rahmen der Ankündigung, dass es die kosmetischen Gegenstände aus dem Kurzfilm im Spiel gibt, wenn das Spiel vorab vorbestellt wird.

Star Wars: Squadrons – Animierter Kurzfilm „Hunted“

Im Fokus der Erzählung dürfen wir den Imperialen Piloten Varko Grey bestaunen, der es als Überlebender eines Überraschungsangriffs geschafft hat, als einziger Pilot der Titan-Staffel davon zu kommen. Doch für Varko endet der Kampf nicht, er hat gerade erst begonnen.

„In dieser in sich geschlossenen „STAR WARS: Squadrons“-Geschichte ist Staffelanführer Varko Grey als letzter TIE-Pilot auf dem Schlachtfeld gestrandet, wo er erbarmungslos von einem abtrünnigen X-Flügler der Neuen Republik gejagt wird.“

„Haunted“ zeigt spannende Dogfights, viele brennende Raumschiffe und unzählige Spezialeffekte, die Star Wars von Geburt des Franchises an geprägt haben. Sicher waren die Raumkämpfe in 1977 noch nicht so beeindruckend wie heutzutage, aber viel witziger ist eher der Vergleich zu den ersten Pilotenspielen „Star Wars: X-Wing“ oder „Star Wars TIE-Fighter“ und Co.

Was für einen Sprung wir in den letzten Dekaden gemacht haben in puncto Videospiel ist wahrlich beeindruckend, wie der Kurzfilm aufzeigt. Der CG-Short entsprang den Entwicklern bei EA Motive, Lucasfilm und ILM.

Der Titel erscheint am 2. Oktober 2020 für die PS4, Xbox One und den PC. Alles zur Preorder des Games erfahrt ihr hier in unserer Zusammenfassung:

