Star Wars Squadrons ab sofort vorbestellen, Preorder live!

Werdet zum Fliegerass! Nachdem die Animationsserie Star Wars: Resistance aufgezeigt hat, was es heißt ein Fliegerass im „Star Wars“-Universum zu sein, werdet ihr nun selbst zu eines.

In Star Wars: Squadrons steigt ihr ins Cockpit eines Raumschiffs und dürft wahlweise auf der Seite der Neuen Republik oder für das Imperium in die Schlacht ziehen. Der First-Person-Weltraum-Shooter kann ab sofort vorbestellt werden:

Die Vorbestellungen für den PC, die PS4 und Xbox One sind schon jetzt online. Vorbestellen könnt ihr das Spiel also auf allen gängigen Plattformen. Zur Verwunderung einiger Interessenten ist der Titel jedoch kein Vollpreisspiel. Deshalb kostet das Spiel rund 40 Euro bei allen Onlinehändlern.

© EA/Disney

Kein Vollpreisspiel, was bedeutet das?

„Star Wars: Squadrons“ wird für 40 Euro angeboten, das kommt überraschend. Allerdings sollen keine direkten Abstriche gemacht werden. Wie EA bestätigt, kann man beispielsweise alle Ingame-Fortschritte über reellen Spielfortschritt freischalten. Es verbirgt sich also erst einmal nichts hinter einer Paywall.

Zudem ist ein solider Spielumfang gegeben. Allein die Singleplayer-Kampagne soll recht umfangreich daherkommen und beide Parteien ausführlich in den Mittelpunkt des Geschehens rücken.

Wir erfahren also viel über die Hintergründe der rivalisierenden Squadrons und wie es für die Neue Republik nach dem Fall des Imperators lief. Denn chronologisch ist das Abenteuer nach „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi“ angesiedelt. Ich schätze, dass die Spielzeit der Story auf rund 8 bis 12 Stunden angesetzt wurde.

Story bereitet auf Multiplayer vor

In der Singleplayer-Kampagne lernt ihr allem voran die technischen Raffinessen der Raumschiffe und Luftkämpfe kennen, die ihr dann im Kampf gegen eure Feinde im Multiplayer anwenden könnt.

Dieser wiederum wirft euch in 5-vs-5-Luftkämpfe oder gigantische Koop-Missionen, die in drei Teile aufgesplittet werden. Wichtig ist, dass ausschließlich in der First-Person-Sicht gespielt wird.

Auf lange Sicht werden sicher noch neue Raumschiffe implementiert und EA hat sicher schon ein paar Ideen, wie sie den Titel am Leben erhalten möchten. Was nach dem Release alles nachgereicht wird, muss sich also erst noch zeigen.

Ein Lootbox-Debakel wie mit Star Wars: Battlefront 2 befürchten wir nicht, da EA nicht noch einmal solch einen Shitstorm riskieren wird, der in die Geschichte der Videospiel-Shitstorms einginge.

Falls ihr also längere Zeit auf solch ein Abenteuer gewartet habt, könnte das Spiel von EA Motive etwas für euch werden. Wir sind gespannt!

Hier erfahrt ihr alles wichtige über die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen des Spiels:

Star Wars: Squadrons – Das sind die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für PC