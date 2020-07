So gigantisch könnte die Map von GTA 6 laut Fans ausfallen!

Bislang hat sich Entwickler Rockstar Games nicht offiziell zu dem Nachfolger der erfolgreichen Open-World-Reihe zu Wort gemeldet. Es gibt lediglich zahlreiche Vermutungen und Spekulationen, die nicht unbedingt zutreffen müssen. Klar ist lediglich, dass Rockstar im kommenden Jahr GTA 5 und GTA Online auch auf die PlayStation 5 bringen wird.

Doch Spieler lässt der Gedanke rund um GTA 6 einfach nicht los, weshalb bereits erste Konzepte zu der Spielwelt erstellt worden sind.

Alle GTA-Welten zu einer Map zusammengefasst

Besonders heiß diskutiert wird eine riesige GTA-Welt, die alle bisherigen GTA-Karten zu einer großen und zusammenhängen Map vereint.

Anhand einer Karte zu „GTA 6“, die auf Reddit geteilt worden ist, lässt sich dieses Konzept auch in visueller Form betrachten. Somit wäre im Nordwesten die Stadt San Fierro, während sich entgegengesetzt im Nordosten Liberty City befindet. Die an Las Vegas angelehnte Stadt Las Venturas würde im Mittelpunkt der Karte in der Wüste liegen. Westlich davon würden wir auf Los Santos treffen, die sich stark an Los Angeles orientiert und in dem aktuellen Ableger „GTA 5“ die einzige Großstadt innerhalb der Spielwelt darstellt. Im Südwesten liegt schlussendlich Vice City, die im gleichnamigen GTA-Ableger von 2002 bereist werden kann.

Sämtliche Städte sind außerdem durch Straßen, Brücken und Seewege miteinander verbunden und erreichbar. Sollten wir tatsächlich eine solche gigantische Karte erhalten, wäre außerdem viel Platz für verschiedene Vegetationszonen wie die Wüste, die wir ebenfalls aus „GTA 5 Online“ kennen, grüne Wälder oder Sumpfgebiete. Zudem dürften wir dann Gebirge wie den Mount Chiliad erkunden oder mit dem Sportwagen über flaches Land brettern, um deutlich größere Entfernungen zurückzulegen.

Macht eine solch große Map in GTA 6 überhaupt Sinn?

Doch angesichts einer solch großen Spielwelt stellt sich automatisch die Frage, ob diese nicht schlicht zu groß wäre? Wir wissen zwar nicht wie lange Rockstar Games bereits an einem Nachfolger werkelt, doch betrachten wir den Westerntitel Red Dead Redemption 2, der sich ganze acht Jahre in der Entwicklung befand, dürfte eine noch deutlich größere Map wohl kaum umsetzbar sein. Vor allem nicht, wenn Rockstar die Welt wie gewohnt an allen Ecken mit Content füllt, um diese dadurch lebendig zu gestalten. Schon bei Red Dead 2 gab es große Diskussionen über die Arbeitsbedingungen bei Rockstar und Crunch-Zeiten, die sich über mehrere Monaten erstreckten. Mittlerweile sollen sich die Bedingungen bei Rockstar aber deutlich verbessert haben.

Auf der anderen Seite würden Spieler so eine Spielwelt bekommen, die für viele Jahre unterhalten und motivieren könnte. Vor allem aber der Multiplayer von „GTA 6“, wäre er ähnlich wie „GTA Online“ angelegt, würde dadurch profitieren und zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnen.