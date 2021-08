Battlefield 2042-Fans können sich schon mal den 12. August 2021 rot im Kalender anstreichen. Dann soll nämlich ein Kurzfilm zum neuen Shooter von DICE und EA veröffentlicht werden. Der Kurzfilm hört auf den Namen „Exodus“ und besitzt bisher nur einen kleinen Teaser, aber das Ganze könnte ziemlich interessant werden.

Story von Battlefield 2042 wird in Kurzfilm Exodus erklärt

EA kündigt Kurzfilm an: „Battlefield 2042“ muss zwar ohne eine richtige Singleplayer-Kampagne auskommen, aber das heißt nicht, dass der Shooter keine Story hätte. Im Gegenteil: Das, worum es bei „Battlefield 2042“ geht, soll am Rande der Multiplayer-Matches erzählt werden. Unter anderem in einem Kurzfilm namens „Exodus“.

Wann kommt der Kurzfilm? „Battlefield 2042: Exodus“ feiert am 12. August Premiere. Es gibt sogar schon einen eigenen YouTube-Link für die Veröffentlichung. Es dauert zwar noch neun Tage, bis der Film zu sehen sein wird. Wer aber unbedingt will, kann natürlich trotzdem dort schon mal warten oder sich ein Lesezeichen setzen.

Darum geht’s: Was uns genau in dem Kurzfilm namens „Exodus“ erwartet, steht noch nicht fest. Aber es gibt bereits einen kleineren Teaser und offenbar sollen jeden Tag weitere Info-Häppchen zum „Battlefield“-Kurzfilm serviert werden. Bisher gibt es nur einige kryptische Aussagen dazu, dass „die Welt“ vergessen wollen würde, dass irgendwer existiert, aber „wir“ sie dazu zwingen, hinzusehen. Klingt unangenehm.

Hier könnt ihr euch den Teaser ansehen:

The standalone short film Exodus premieres August 12, 8am PDT / 5pm CEST.



🎬: https://t.co/ulMzEaPZ89



Unpacking the world of #Battlefield 2042 #WeAreNoPats pic.twitter.com/CaIUGmxUnm — Battlefield (@Battlefield) August 2, 2021

Dazu können wir ein paar kurze bewegte Bilder sehen, die aber natürlich auch noch nicht allzu viel verraten. Da gibt es zum Beispiel eine stürmische See samt Kriegsschiff, ein Flugzeug, herumhetzende Menschen zwischen Autos und höchst dramatische Musik. Es dürfte also wieder einigermaßen spannend werden.

„Battlefield 2042“ selbst soll am 22. Oktober 2021 erscheinen. Es kommt dann sowohl für PS4 und Xbox One (allerdings mit kleineren Matches mit weniger Soldaten), als auch für PS5, Xbox Series S/X und den PC. Erstmalig sollen Runden mit bis zu 128 Spieler*innen auf riesigen Karten stattfinden.

Freut ihr euch auf den Kurzfilm? Was erwartet ihr von der Story? Schreibt es uns in die Kommentare.