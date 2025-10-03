Härtere Xbox Game Pass-Preise in Brasilien und Türkei sorgen für Unmut

Microsoft hat kürzlich die Preise für den Xbox Game Pass Ultimate erhöht, und während einige Regionen wie die USA eine moderate Erhöhung von 50 % erleben, trifft es andere Regionen deutlich härter. Gamer in Ländern wie Brasilien, der Türkei und Kolumbien sehen sich mit Preissteigerungen von über 100 % konfrontiert. Diese Erhöhungen haben zu einer erheblichen Unzufriedenheit geführt, da die neuen Preise oft nicht durch zusätzliche Vorteile oder Inhalte gerechtfertigt werden, die in allen Regionen verfügbar sind.

Die Auswirkungen der Preiserhöhung

Wie wirkt sich die Preiserhöhung auf die Abonnenten aus? In Brasilien ist der Preis für den Xbox Game Pass Ultimate nahezu verdoppelt worden und liegt nun bei 120 Brasilianischen Real, was ungefähr 22 Euro entspricht. Zuvor lag der Preis bei etwa 60 BRL, was rund 11 Euro waren. Ähnliche Berichte kommen aus Kolumbien, der Türkei und Südafrika, wo der Preis um fast 165 % gestiegen ist. Das bedeutet, dass viele Nutzer dort mehr zahlen müssen, ohne die vollen Vorteile der neuen Features nutzen zu können.

Ein Beispiel dafür ist das Cloud Gaming in 1440p, das in Brasilien noch nicht verfügbar ist. Trotz der höheren Kosten profitieren die Abonnenten dort nicht von den versprochenen technischen Verbesserungen.

Finanzielle Belastung für Gamer

Welche finanziellen Herausforderungen ergeben sich für Gamer? In Brasilien verdient ein durchschnittlicher Arbeiter etwa 1.500 BRL im Monat. Das bedeutet, dass fast 8 % ihres monatlichen Einkommens für den Xbox Game Pass Ultimate aufgewendet werden müssten. Diese hohe finanzielle Belastung führt dazu, dass viele Abonnenten ihre Mitgliedschaft kündigen, da sie nicht bereit sind, einen so hohen Anteil ihres Einkommens für einen Abonnementdienst auszugeben.

Die Frustration in der Community ist groß, und viele Content Creator in diesen Regionen ermutigen ihre Follower, ebenfalls ihre Abonnements zu kündigen, um ein Zeichen zu setzen.

Strategische Implikationen für Microsoft

Wie könnte sich diese Entscheidung auf Microsoft auswirken? Die Preiserhöhung im Oktober könnte für Microsoft zu einem Rückschlag im Wettbewerb der Konsolen führen. Sollte die aktuelle Welle der Kündigungen anhalten, könnte dies Microsoft zwingen, ihre Strategie außerhalb der USA zu überdenken. Die Frage bleibt, ob Microsoft auf die Kritik reagieren und die Preise oder angebotenen Inhalte anpassen wird, um die Abonnenten zurückzugewinnen.

Es bleibt spannend, wie sich die Änderung auf die Abonnentenzahlen auswirken wird und ob Microsoft letztendlich größere finanzielle Verluste durch die Kündigungen erleiden wird.

