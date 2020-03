Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht den Sportwagen Överflöd Imorgon auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Gefährt im Spiel für $2165.000 erwerben.

Överflöd Imorgon

Der Imorgon basiert auf dem methanol-elektrischen Sportwagen Roland Gumpert Nathalie aus dem Jahr 2018. Die Scheinwerfer sind ähnlich aufgebaut wie beim Aston Martin Vulcan, während die hinteren Lüftungsschlitze von denen des Audi R8 der ersten Generation inspiriert zu sein scheinen.

Das vordere Ende des Imorgon wird hauptsächlich von den vorderen Einlässen dominiert, mit dreieckigen Einlässen an den Außenkanten und einem Kunststoffteiler an der Unterseite. Die Scheinwerfer bestehen aus kleinen LED-Leuchten mit quadratischen Außenleuchten und inneren Lichtleisten in schwarzen Gehäusen. Der Abschnitt zwischen den Scheinwerfern ist geneigt und das Emblem des Herstellers ist in der Mitte zu sehen.

Die Seiten haben einen leicht konkaven Teil um die Türen, mit einem Grad unter der Tür und Plastikschürzen unten. An den vorderen Kotflügeln sind dünne Lüftungsschlitze sowie an den Türen angebrachte Carbon-Rückspiegelflügel zu sehen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Das hintere Ende hat eine relativ flache Form und wird größtenteils von einer schwarzen Verkleidung mit einem konkaven Teil in der Mitte dominiert, der das Nummernschild und die hinteren Lüftungsschlitze an den Außenkanten hält. Über diesen Lüftungsschlitzen befinden sich eine Reihe von Dreh- und Rückfahrlichtstreifen sowie die Autoabzeichen neben den Rückfahrscheinwerfern. Direkt auf der Oberseite der schwarzen Verkleidung befindet sich ein einzelner roter Lichtstreifen, der sich über die Breite desselben erstreckt und in Richtung des oben genannten Satzes von Lichtstreifen gekrümmt ist. Auch hier ist das Herstellerabzeichen unter dem roten Lichtstreifen zu sehen. Weiter unten befinden sich die Auspuffanlagen und ein Kunststoffdiffusor. Standardmäßig wird ein Spoiler mitgeliefert.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Die Karosserie des Autos ist prominent in einer Primärfarbe lackiert, während das Dach und die A-Säulen in einer Sekundärfarbe lackiert sind. Für den Innenraum ist auch eine Zierfarbe erhältlich. Es verwendet die gleichen Zifferblätter und Armaturenbrettkomponenten wie der Neon, da es sich um das Interieur „Nero White“ handelt.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.