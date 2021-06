GTA Online: Stellenanzeige lässt vermuten, wie GTA 6 angekündigt wird

GTA Online ist für Rockstar Games seit Jahren ein festes Standbein, das mit dem Release von GTA 5 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S wahrscheinlich noch weiter wachsen wird. Trotzdem machen sich Fans immer wieder Gedanken, wie die Ankündigung von GTA 6 aussehen könnte und eine neue Stellenanzeige gibt jetzt vielleicht einen Hinweis.

GTA Online als Plattform für die GTA 6-Ankündigung?

Rockstar Games ist ein großes Studio mit mehreren Sitzen, das ständig nach neuen Mitarbeiter*innen sucht. Aber eine Stellenanzeige hat jetzt doch die Aufmerksamkeit der Fans bekommen. Dabei handelt es sich um die Stelle als Live Operations Coordinator.

Bei dem Job handelt es sich um eine Arbeit im Marketing von Rockstar New York, dem Hauptsitz der Firma. Dort soll die Person Marketing-Kampagnen innerhalb von „GTA Online“ und Red Dead Online ausführen. Es geht also lediglich um Events innerhalb der Spiele und keine größere Kampagne wie ein Live-Ankündigungsevent.

Auch wenn „GTA 6“ noch lange auf sich warten lässt und vielleicht die neue Stelle nicht direkt auf das mit Spannung erwartete Open-World-Spiel hinweist, gibt es trotzdem einen Hoffnungsschimmer für Fans. Denn es ist nicht auszuschließen, was für Marketing-Kampagnen gemeint sind.

Die neue Stellenausschreibung erwähnt zwar GTA 6 nicht, aber gibt mögliche Hinweise auf die Einbindung von GTA Online. © Rockstar Games

Es könnte nämlich sehr gut sein, dass „GTA Online“ als eine Art Ankündigungsplattform für „GTA 6“ verwendet wird. Ein gutes Beispiel wie das funktionieren könnte, zeigt Call of Duty: Warzone, das mit Events zum Beispiel auf Call of Duty Black Ops: Cold War hinwies. Rockstar könnte also die Beliebtheit von „GTA Online“ nutzen, um die Fans direkt mit Neuigkeiten zu „GTA 6“ zu erreichen.

Am Ende bleibt es dabei, dass offiziell das nächste „Grand Theft Auto“ noch nicht erwähnt wurde und es weiter nur Spekulationen bleiben. Aber trotzdem dürfen sich Fans auf das Ende des Jahres freuen. Denn am 12. November erscheint GTA 5 in einer verbesserten und erweiterten Version für PS5 und Xbox Series X/S.

Falls ihr übrigens GTA Online noch auf der PlayStation 3 oder Xbox 360 spielt, dann solltet ihr bald Abschied von eurem Charakter nehmen. Die Server werden Ende des Jahres abgeschaltet und ihr könnt euren Fortschritt nicht übernehmen.