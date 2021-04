GTA Online: Diese Geschenke könnt ihr euch in der kommenden Woche abholen

Rockstar Games hat die neue Woche in GTA Online eingeläutet und somit bekannt gegeben, welche Boni, Rabatte, Belohnungen und Geschenke aktuell in dem Multiplayer-Modus zu „GTA 5“ auf euch warten.

Doppelte und dreifache Boni in GTA Online

Absolviert unbedingt Biker-Verkaufsmissionen, die wöchentlichen Zeitrennen (inklusive der RC-Zeitrennen) oder RC-Bandito-Rennen in „GTA Online“, um doppelte GTA$ und RP abzusahnen. Sogar dreifache Boni versprechen euch die beiden klassischen Modi Sumo als auch Sumo (Remix) bis zum 21. April.

Sichert euch diese kostenlosen Artikel

Am kommenden Dienstag, den 20. April solltet ihr euch unbedingt in „GTA Online“ einloggen und bei Ammu-Nation vorbeischauen, um den extrem seltenen Höhenflieger-Rucksack zu erhalten. Fahrt anschließend zu Binco, Ponsonbys oder Suburban, um euch den kostenlosen grünen Weltraumhorror-Bodysuit zu holen. Beendet den Trip bei LS Customs, wo ihr kostenlosen grünen Reifenqualm bekommt.

Darüber hinaus könnt ihr zusätzliche Profite generieren, indem ihr Cayo Perico einen Besuch abstattet – dort erhaltet ihr nämlich doppelte Bezahlung für das ganze Gras, das ihr euch in die Taschen stopft.



Die aufgeführten Geschenke und Boni sind exklusiv am 20. April verfügbar, also vergesst nicht, euch einzuloggen und sie euch zu holen, bevor sie sich wieder in Rauch auflösen:

Höhenflieger-Fallschirmrucksack

Grüner Weltraumhorror-Bodysuit

Das schwarze und das weiße R*-Tarn-T-Shirt

Das gefälschte Vapid-T-Shirt

Kostenlos: Vapers-Den-T-Shirt und dunkle Strahlenschutzmaske

Spielt in dieser Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt GTA Online und erhaltet das Vapers-Den-T-Shirt und die dunkle Strahlenschutzmaske als Belohnung. Loggt euch vor dem 21. April ein, um beides abzuholen:

Vapers-Den-T-Shirt

Dunkle Strahlenschutzmaske

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Albany V-STR

Am Glücksrad im Casino von Los Santos könnt ihr in dieser Woche als Hauptgewinn die Luxuslimousine Albany V-STR ergattern. Ihr müsst dafür nur das nötige Glück sowie den passenden Schwung mitbringen. Sollte es mal nicht das Podiumsfahrzeug werden, warten einmal täglich immerhin GTA$, RP, Kleidung, Überraschungspreise und mehr auf euch.

© Rockstar Games

40 Prozent Rabatt auf Spielhallen und Co.

Allen, die mit dem Gedanken spielen, das Diamond Casino & Resort um all seine Wertsachen zu erleichtern, winkt in dieser Woche ein ganz besonderes Angebot: Es gibt 40 Prozent Rabatt auf alle Spielhallen sowie 30 Prozent auf das Hauptkontrollterminal und alle Spielautomaten.



Zusätzlich könnt ihr Rabatte auf eine Reihe von Fahrzeugen nutzen – sowohl solche in Lebensgröße als auch auf ferngesteuerte Modelle.

40 % RABATT:

RC Bandito

Invade-And-Persuade-Panzer

Progen PR4

Ocelot R88

50 % RABATT:

Karin Kuruma (Gepanzert)

30 % RABATT

Grotti Brioso 300

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Alle, die „GTA Online“ spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.



Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 70 Prozent auf den Pegassi Zorrusso und 80 Prozent auf den Sportwagen Grotti GT500 und den Geländewagen Pfister Comet Safari.