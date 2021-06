GTA Online: PS3- und Xbox 360-Server bald offline, Spielstände werden gelöscht

GTA Online erfreut sich auch fast 8 Jahre nach Release großer Beliebtheit und bekommt von Rockstar Games immer wieder Inhaltsupdates. Aber auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 wird bald der Stecker gezogen.

Rockstar beendet Online-Funktionen mehrerer Spiele

Rockstar Games kündigte in einem eigenen Blog-Post an, dass die Online- und Multiplayer-Funktionen für „GTA Online“ und Max Payne 3 sowie das Webseiten-Tracking für L.A. Noire abgeschaltet werden. Das betrifft aber lediglich die Versionen der Spiele für PlayStation 3 und Xbox 360.

Zu diesen Zeiten werden die Services abgeschaltet:

GTA Online 16. September : Mikrotransaktionen für PS3 und Xbox 360 nicht mehr möglich 16. Dezember: GTA Online und Webseiten-Tracking via Rockstar Games Social Club werden abgeschaltet

Max Payne 3 16. September : Alle Multiplayer-Funktionen und Webseiten-Tracking via Rockstar Games Social Club werden abgeschaltet

L.A. Noire 16. September : Webseiten-Tracking via Rockstar Games Social Club wird abgeschaltet



Max Payne 3 und L.A. Noire sind von der Abschaltung der Server betroffen. © Rockstar Games

Interessanterweise scheint von dieser Welle aber ein Spiel nicht betroffen zu sein: Red Dead Redemption. Der Western-Epos wird auch nach dem 16. Dezember weiterhin einen Online-Multiplayer bieten. Wie lange das der Fall sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Was passiert, wenn die Server offline sind von GTA Online auf PS3 & Xbox One

In einem FAQ-Artikel hat der Support von Rockstar Games noch ein paar offene Fragen zum Serveraus von „GTA Online“ beantwortet.

Die wohl wichtigste Frage ist, ob ihr euren Spielstand von der PS3 oder Xbox 360 auf andere Plattformen übertragen könnt. Die zerschmetternde Antwort darauf ist: leider NEIN. Es wird keine Möglichkeit geben, euren Charakter irgendwie zu übernehmen und müsstet auf den anderen Versionen wieder komplett von vorne anfangen.

Schock für Spieler*innen von GTA Online auf PS3 und Xbox 360: Euer Spielstand ist bald für immer weg! © Rockstar Games/PlayCentral.de

Auch Mikrotransaktionen, wie der Kauf von Hai-Karten, wird nicht im Nachhinein erstattet oder in irgendeiner Weise übertragbar sein. Das hängt damit zusammen, dass die virtuellen Items laut Rockstar an die jeweilige Plattform gebunden sind. Dem solltet ihr euch dringend bewusst sein, falls ihr doch noch plant, in den kommenden Wochen eine Hai-Karte zu kaufen.

Falls ihr also noch „GTA Online“ auf der PlayStation 3 oder Xbox 360 spielen solltet, dann müsst ihr euch also schon sehr bald von eurem Fortschritt für immer verabschieden.