GTA Online Cayo Perico-Heist: Gibt es die Panther Statue für $1,9 Mio. wirklich?

Habt ihr in GTA Online Geldsorgen, dann hilft in den meisten Fällen ein riskanter Überfall auf das Casino von Los Santos oder den Drogenbaron „El Rubio“, der auf Cayo Perico so einige Reichtümer besitzt, die bei guter Planung in euren Besitz wandern können.

Habt ihr diesen Heist erfolgreich absolviert, wechseln die primären Ziele und ihr habt im besten Fall die Chance, den pinken Diamanten zu stehlen, der satte 1.300.000 GTA-Dollar (normal) beziehungsweis 1.430.000 GTA-Dollar (schwer) wert ist und damit das teuerste Ziel ist, das ihr beim Cayo Perico-Heist mitgehen lassen könnt. Gemeinsam mit der sekundären Beute, die aus Geld, Mariuhana, Kokain, Gold und Gemälde besteht, könnt ihr so einige Millionen verdienen.

Was ist das teuerste Beutestück im Cayo Perico-Heist?

Allerdings gibt es immer wieder Gerüchte von einem weiteren primären Ziel, bei dem es sich um eine Statue handelt, die aus einem edelsteinbesetzen Panther besteht, der auf einer blauen Kugel sitzt. Die Kostbarkeit ist (wahrscheinlich) 1.700.000 GTA Dollar (normal) beziehungsweise 1.900.000 GTA-Dollar (schwer) wert und befindet sich hinter einer Glasvitrine im Gewölbe unter der Villa von El Rubio. Tatsächlich gibt es einige wenige YouTuber, die den Panther bereits erfolgreich gestohlen haben, aber anscheinend auf nicht ganz legale Art und Weise.

Kann ich die Panther Statue in GTA Online stehlen?

Denn derzeit befindet sich die Panther Statue mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht im Spiel, weshalb wir auch nicht mit Sicherheit wissen, wie hoch die Preise für den Panther wirklich ausfallen. Offensichtlich konnten einige Spieler das Beutestück aber bereits durch Modding für den Heist freischalten. Es scheint so, dass der Panther in absehbarer Zeit für eine kurze Dauer tatsächlich in „GTA Online“ verfügbar sein wird, ähnlich wie die Diamanten im Casino-Heist. Natürlich besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass der Panther bereits freigeschaltet wurde, das Beutestück aber extrem selten ist. Wir glauben aber eher an die erste Option.

Hinweis: Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass Rockstar Games es strikt untersagt Mods aller Art in „GTA Online“ zu aktivieren. Durch die Nutzung von Cheats, Hacks oder Mods kann euer Account permanent gesperrt werden.