GTA 6 soll eine besonders spannende Romantik-Option bekommen

Nach wie vor ist kaum etwas über GTA 6 bekannt und trotzdem gibt es in regelmäßigen Abständen neue Gerüchte um Rockstars potenzielles Open-World-Highlight. Ein massiver Leak spülte im vergangenen Jahr jede Menge Material aus dem Spiel, dass sich aktuell noch in Entwicklung befindet, in die Sphären des Internets.

Der überwiegende Großteil der geleakten Daten ist mittlerweile entfernt worden, viele Fans und Dataminer nutzen diese aber dennoch, um mögliche Hinweise auf den mit Spannung erwarteten Titel zu finden. Das scheint jetzt erneut gelungen zu sein. So deutet ein Teil der Daten darauf hin, dass Rockstar im neuen Ableger die Romanzen auf eine ganz besondere Art und Weise zurückbringen könnte.

GTA 6: Neue Romantik-Optionen?

In der Vergangenheit gab es in den Spielen von Rockstar immer wieder Romanzen. In GTA San Andreas konnte Protagonist CJ verschiedene Freundinnen haben.

In GTA 4 konntet ihr euch immerhin noch mit unterschiedlichen Damen aus dem Internet zu Dates verabreden.

GTA 5 und Red Dead Redemption 2 verzichteten allerdings auf das Feature. „GTA 6“ könnte es jetzt zurückbringen.

Die Infos stammen aus dem Subreddit des Spiels, in dem sich Fans über mögliche Inhalte und Leaks austauschen können. Dort gibt ein Dataminer an, Hinweise in den Daten gefunden zu haben, die möglicherweise andeuten, dass die beiden Protagonist*innen von „GTA 6“ eine Beziehung führen können.

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass es eine männliche und eine weibliche Hauptfigur gibt. Die beiden sollen die Namen Jason und Lucia tragen. Die Beziehung soll aber optional sein. Wenn ihr also nicht wollt, dass die beiden Figuren anbandeln, könnt ihr das wohl verhindern.

So sollen Missionen je nachdem, in welcher Beziehung Jason und Lucia zueinander stehen, unterschiedliche Enden aufweisen. Tatsächlich dürfte es sich dabei sogar um ein zentrales Feature des Spiels handeln, wenn die Gerüchte sich denn bewahrheiten.

Ob die beiden wichtigsten Charaktere der Geschichte eine romantische Beziehung führen oder nicht, könnte durchaus einen großen Einfluss auf den Verlauf und das Finale der Story haben.

Was haltet ihr von den Gerüchten? Glaubwürdig oder eher Fantasieprodukt? Und würde euch ein solches Feature gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare!