GTA 5 lädt auf PS5 mehr als zweimal so schnell wie auf PS4

GTA 5 feiert heute schon zum fünften Mal Release. Dabei handelt es sich aktuell um die Version, die verbessert für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Die neue Ausgabe liefert vor allem Verbesserungen der Grafik samt Raytracing-Features.

Eines der Highlights der Next-Gen-Konsolen, das einen erheblichen Unterschied macht, allerdings häufig außer Acht gelassen wird, sind die kürzeren Ladezeiten. Dank eingebauter SSD verkürzen sich diese in viele Fällen drastisch. „GTA 5“ ist aufgrund der riesigen und detaillierten Open World seit jeher bekannt für seine besonders langen Ladezeiten.

GTA Online Spielstand übertragen auf PS5/Xbox Series X/S – Anleitung

GTA 5: Next-Gen-Versionen laden deutlich schneller

Kurz vor Release hat IGN daher die neue Version einem direkten Vergleich unterzogen. Dabei haben sie erstaunliche Ergebnisse erzielt. Auf der PS5 lädt „GTA 5“ demnach teilweise mehr als doppelt so schnell wie auf der PS4.

Eine Mission neu zu starten, dauert dabei wohl nur knapp fünf Sekunden, was in etwa 75 Prozent schneller ist als in der alten Version. Besonders auffällig ist der Unterschied aber, wenn ihr einen neuen Speicherstand laden möchtet. Während man da auf der PS4 entspannt zwei Minuten die Füße hochlegen kann, ist man auf der PS5 schon nach nur 20 Sekunden wieder mitten im Spiel.

Die wohl fieseste Ladezeit des Spiels erwartet uns direkt zum Start. Um ein neues Spiel zu beginnen, müssen wir auf der PS4 über zwei Minuten warten. In der neuen Version können wir nach schlanken 11 Sekunden loslegen. Während wir auf der PS4 noch im Ladebildschirm hängen und die immer selben Tipps lesen, haben wir auf der PS5 zum selben Zeitpunkt schon den halben Prolog abgeschlossen.

GTA 5: Das bieten die Next-Gen-Versionen

Die neuen Editionen orientieren sich in erster Linie an der bisher überlegenen PC-Portierung. Spezielle Feautures gibt es nur auf der PS5, wo der DualSense einige exklusive Funktionen bieten wird. Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

schnellere Ladezeiten

mehr Variation in der Bevölkerung und im Verkehr

höhere Vegetationsdichte

verbessere Beleuchtungsqualität der Schatten, Wasserreflexionen und mehr

verbessertes Anti-Aliasing und Bewegungsunschärfe

detaillierte Explosionen und Feuer

Alles, was ihr zum Release wissen müsst, haben wir euch ausführlicher in unserer Übersicht zusammengefasst:

GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X bekommt drei Grafik-Modi und Raytracing-Funktionen

Was ist eure Meinung zu den neuen Versionen von „GTA 5“? Sind euch die Neuerungen den Aufpreis wert oder habt ihr kein Interesse? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren!