GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X bekommt drei Grafik-Modi und Raytracing-Funktionen

GTA-Fans können sich nach der miserablen GTA Trilogy nächste Woche auf den nächsten Port freuen, der hoffentlich etwas besser wird. Denn GTA 5 und GTA Online starten am 15. März endlich auf der PS5 und Xbox Series X/S. Jetzt wurden mehr technische Details bekannt gegeben.

Diese drei Grafik-Modi erwarten euch in GTA 5

Wie Rockstar Games per Newswire bestätigt hat, gibt es gleich drei Grafik-Modi, die ihr auf der PS5 und der Xbox Series X auswählen könnt – auf der Series S gibt es nur zwei.

Leistungsmodus : Hochgerechnete 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PS5/Xbox Series X und 1080p/60 FPS auf Xbox Series S.

: Hochgerechnete 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PS5/Xbox Series X und 1080p/60 FPS auf Xbox Series S. RT-Leistung : Eine hochgerechnete 4K-Auflösung mit einer Ziel-Framerate von 60 FPS, aber nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

: Eine hochgerechnete 4K-Auflösung mit einer Ziel-Framerate von 60 FPS, aber nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wiedergabetreuemodus: Native 4K-Auflösung mit 30 FPS auf PS5/Xbox Series X und hochgerechnete 4K-Auflösung mit 30 FPS auf Xbox Series S. Dafür werden aber Raytracing-Effekte ermöglicht.

Das sind die weiteren Verbesserungen: GTA 5 auf den neuen Konsolen orientiert sich an der PC–Version und bringt so einige technische Kniffe mit sich, die es so bisher nicht auf der PS4 und Xbox One gab:

schnellere Ladezeiten

mehr Variation in der Bevölkerung und im Verkehr

höhere Vegetationsdichte

verbessere Beleuchtungsqualität der Schatten, Wasserreflexionen und mehr

verbessertes Anti-Aliasing und Bewegungsunschärfe

detaillierte Explosionen und Feuer

Spezielles PS5-Feature: Der DualSense wird ebenfalls unterstützt von „GTA 5“. So soll es möglich sein dank den adaptiven Triggern ein neues Gefühl für die Waffen zu bekommen. Dazu gibt es haptisches Feedback, das den Spieler*innen durch Vibrationen vermittelt von wo sie getroffen wurden, wie sich die Straßenbeläge anfühlen und mehr. 3D-Audio wird auf allen neuen Konsolen unterstützt.

Veränderungen und Verbesserungen bei GTA Online

Die neue Version von „GTA 5“ wird aber nicht nur technisch angepasst, sondern bekommt sogar inhaltliche Neuerungen vor allem in GTA Online. Die größte Änderung sind dabei eine Reihe neuer Fahrzeuge und ein neuer Car Meet namens Hao’s Special Works. Dort bekommt ihr die Möglichkeit, neue Rennen mit speziell modifizierten Fahrzeugen abzuschließen. Diese Autos sind per Premium-Testfahrten wöchentlich in einer Rotation kostenlos spielbar.

Es gibt neue, getunte Autos für euch in GTA Online. ©Rockstar Games

Neues Karriere-Menü: Wer neu in GTA Online einsteigt oder seinen Charakter neu machen will, der bekommt jetzt dank der Karriere einen kleinen Vorsprung in der Form von 4 Millionen GTA-Dollar. Darüber hinaus wurden weitere Menüs überarbeitet über die es einfacher ist, direkt in Events zu springen, den freien Modus auszwählen und mehr.

Rockstar Games will den Einstieg in GTA Online deutlich vereinfachen mit der neuen Version. Passend dazu wird das Spiel zum ersten Mal als Standalone völlig unabhängig vom Einzelspieler angeboten. Auf der PlayStation 5 kann das Spiel ab dem 15. März für genau drei Monate kostenlos gespielt werden – sofern ihr PS Plus habt. Danach müsst ihr euch aber das Spiel kaufen, wenn ihr weiterzocken wollt.

„GTA 5“ erscheint am 15. März für PS5 und Xbox Series X/S. Zu einem Upgrade-Pfad für Besitzer*innen der alten Version des Spiels gibt es bisher noch nicht. Es scheint also bisher sehr unwahrscheinlich, dass es möglich sein wird, kostenlos den neuen Port zu erhalten.