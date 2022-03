GTA 5-Preload auf PS5 und Xbox Series X/S: Datum, Uhrzeit, Vorbestellung und mehr

Rockstar Games veröffentlicht nächste Woche endlich den Port von GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X/S. Wie bei vielen anderen Spielen, könnt ihr die neue Version bereits jetzt vorbestellen und schon bald vorab herunterladen.

Damit ihr direkt zum Release des Spiels loslegen könnt, fassen wir für euch alle bisher bekannten Infos zum Preload von „GTA 5“ zusammen.

Wann erscheint GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S?

„GTA 5“ erscheint in der aufpolierten Version am 15. März 2022. Genaue Uhrzeiten für die jeweilige Freischaltung der Versionen sind bisher leider noch nicht bekannt.

Version im Handel verspätet sich: Wie schon bei der GTA Trilogy macht Rockstar Games einen zweigeteilten Release. Wollt ihr schon nächste Woche starten, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als die digitale Version aus den jeweiligen Konsolen-Stores zu kaufen. Die Retailversion wird erst im April 2022 nachgereicht.

Vor kurzem hat das Studio Rockstar Games die technischen Details und inhaltliche Neuerungen zu den Ports bekannt gegeben. Wir fassen für euch alles zu den drei Grafik-Modi zusammen und wie ihr Raytracing im Spiel nutzen könnt:

GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X bekommt drei Grafik-Modi und Raytracing-Funktionen

Wann startet der GTA 5-Preload und die Vorbestellungen?

Wer bereits jetzt „GTA 5“ kaufen möchte, muss sich noch um genau einen Tag gedulden. Denn erst am 8. März 2022 werden digitale Vorbestellungen auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S möglich sein.

Preload direkt möglich: Am gleichen Tag könnt ihr nach der Vorbestellung sofort das gesamte Spiel herunterladen. Da es voraussichtlich recht groß wird (die Speichergröße ist noch unbekannt), könnte es sich also lohnen, den Preload in Anspruch zu nehmen.

Genauso wie beim Launch an sich gibt es aber leider keine Uhrzeit für Preload und Vorbestellungen. Diese will Rockstar Games in Kürze aber nachreichen. Wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden und erweitern den Artikel um Infos, wenn diese bekannt werden.

Falls ihr euch aber schon jetzt auf den Release vorbereiten wollt, dann solltet ihr die alte Version von „GTA 5“ herunterladen. Denn ihr könnt jetzt euren Charakter und Spielstand für den neuen Port übertragen. Wie das einmalig geht, verraten wir euch hier:

GTA Online Spielstand übertragen auf PS5/Xbox Series X/S – Anleitung