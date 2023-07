Grimmige Gottheit verbessern in Totk: Diese Materialien benötigt ihr für die Rüstung

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch die coole Grimmige-Gottheit-Rüstung überstreifen. Im Vorfeld müsst ihr euch die drei Rüstungsteile allerdings erst einmal beschaffen, was mitunter ein wenig Zeit benötigen kann.

Ist Link aber entsprechend ausgestattet, sollten Gegner gehörigen Respekt vor dem Recken und dem Rüstungseffekt haben. Doch damit noch nicht genug. Habt ihr die entsprechenden Materialien zur Hand, könnt ihr die Grimmige-Gottheit-Rüstung noch einmal ordentlich verbessern, wodurch ein Set-Bonus freigeschaltet wird.

Wie ihr das Set komplett aufrüsten könnt, welche Materialien dafür im Detail benötigt werden und wie gut die Rüstung wirklich ist, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Das komplette Grimmige-Gottheit-Set kann sich durchaus sehen lassen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich das Grimmige Gottheit-Rüstung?

Erst einmal müssen die drei Rüstungsteile aber natürlich gefunden werden. Wir haben euch die Orte samt den dazugehörigen Koordinaten aufgelistet.

Grimmige-Gottheit-Mütze : Höhle am Totenkopf-Teich (3429, 3298, -0125)

: Höhle am Totenkopf-Teich (3429, 3298, -0125) Grimmige-Gottheit-Panzer : Ruinenhöhle der Akkala-Festung (3300, 1492, 0395)

: Ruinenhöhle der Akkala-Festung (3300, 1492, 0395) Grimmige-Gottheit-Stiefel : Höhle am Jahrtausendbaum (-1107, -0543, 0034)

: Höhle am Jahrtausendbaum (-1107, -0543, 0034) Wiederbeschaffung : Magierstatue: 400 Irrlichter

: Magierstatue: 400 Irrlichter Verkaufspreis: 600 Rubine

Möchtet ihr die genauen Schritte der Suche erfahren, schaut euch gerne unseren separaten Guide zu den drei Fundorten an.

Grimmige-Gottheit-Mütze verbessern

Die folgenden Materialien benötigt ihr, um die Grimmige-Gottheit-Mütze zu verbessern und auf die nächsthöhere Stufe zu bringen. Habt ihr mit allen drei Ausrüstungsteilen Stufe 2 erreicht, wird der Set-Bonus freigeschaltet. Dieser wird aktiv, sobald ihr das gesamte Set tragt.

Hinweis: Ausrüstungsteile lassen sich bei Großen Feen verbessern.

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 3 Keiner Stufe 1 1x Eldra-Schuppe, 5x Hinox-Fußnagel, 10x Rubine 5 Keiner Stufe 2 1x Eldra-Klaue, 5x Hinox-Zahn, 50x Rubine 8 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Stufe 3 2x Hinox-Herz, 1x Eldra-Zahn, 200x Rubine

12 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Stufe 4 1x Eldra-Hornsplitter, 2x Leunen-Herz, 500 Rubine 20 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht

Grimmige-Gottheit-Panzer verbessern

Die folgenden Materialien benötigt ihr, um den Grimmige-Gottheit-Panzer zu verbessern und auf die nächsthöhere Stufe zu bringen. Habt ihr mit allen drei Ausrüstungsteilen Stufe 2 erreicht, wird der Set-Bonus freigeschaltet. Dieser wird aktiv, sobald ihr das gesamte Set tragt.

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 3 Keiner Stufe 1 1x Naydra-Schuppe, 5x Hinox-Fußnagel, 10x Rubine 5 Keiner Stufe 2 1x Naydra-Klaue, 5x Hinox-Zahn, 50x Rubine 8 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Stufe 3 1x Naydra-Zahn, 2x Hinox-Herz, 200x Rubine

12 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Stufe 4 1x Naydra-Hornsplitter, 2x Leunen-Herz, 500 Rubine 20 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht

Grimmige-Gottheit-Stiefel verbessern

Die folgenden Materialien benötigt ihr, um die Grimmige-Gottheit-Stiefel zu verbessern und auf die nächsthöhere Stufe zu bringen. Habt ihr mit allen drei Ausrüstungsteilen Stufe 2 erreicht, wird der Set-Bonus freigeschaltet. Dieser wird aktiv, sobald ihr das gesamte Set tragt.

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 3 Keiner Stufe 1 1x Farodra-Schuppe, 5x Hinox-Fußnagel, 10x Rubine 5 Keiner Stufe 2 1x Farodra-Klaue, 5x Hinox-Zahn, 50x Rubine 8 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Stufe 3 1x Farodra-Zahn, 2x Hinox-Herz, 200x Rubine

12 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Stufe 4 1x Farodra-Hornsplitter, 2x Leunen-Herz, 500 Rubine 20 Aufladeangriff-Ausdauer erhöht

Um das Grimmige-Gottheiten-Set komplett aufzurüsten, benötigt ihr also insgesamt 3 Drachenschuppen (Eldra, Naydra, Farodra), 3 Drachenklauen (Eldra, Naydra, Farodra), 3 Drachenzähne (Eldra, Naydra, Farodra), 3 Drachenhornsplitter (Eldra, Naydra, Farodra), 15 Hinox-Fußnägel, 15 Hinox-Zähne, 6 Hinox-Herzen, 6 Leunen-Herzen und 2.280 Rubine.

Ihr müsst euch für die Verbesserung der Rüstung unbedingt auf die Suche nach den drei Drachen Eldra, Naydra und Farodra machen. Die genauen Routen der drei Monster haben wir euch in diesem Guide zusammengefasst.

Zusätzlich braucht ihr Leunen-Herzen, weshalb ihr es letztendlich mit diesen zähen Gegner aufnehmen müsst. Alle Tipps und Tricks für einen einfachen Kampf findet ihr in diesem Artikel.

Alle Hinox-Fundorte samt Kampftipps listen wir euch in diesem Guide auf.

Grimmige-Gottheiten-Rüstung: Das beste Set im Spiel?

Die Grimmige-Gottheit-Rüstung erhöht durch den Rüstungseffekt pro angelegtem Ausrüstungsteil Links Angriffskraft. Habt ihr das gesamte Set angelegt, erhöht sich der Schaden, den ihr austeilt, um das 1,5-fache.

Habt ihr alle drei Rüstungsteile angezogen und mindestens auf Stufe 2 verbessert, erhaltet ihr den Bonus Aufladeangriff-Ausdauer erhöht. Ihr verbraucht also weniger Ausdauer, wenn ihr einen aufgeladenen Angriff wirkt.

Jedes Rüstungsteil des Grimmige-Gottheit-Sets verfügt über einen Rüstungswert von 3 (Basis). Auf der maximalen Stufe 4 liegt der Rüstungswert bei jeweils 20, wodurch die Rüstung maximal eine Abwehr von 60 erreichen kann.

Zusammengefasst gehört die Grimmige-Gottheit-Rüstung zusammen mit der Barbaren-Rüstung zu den stärksten Sets in Tears of the Kingdom, da ihr dadurch deutlich mehr Schaden austeilen könnt.

Nicht unerwähnt lassen wollen wir an dieser Stelle aber zudem die Leucht-Rüstung, da ihr dank des Set-Bonus einen erhöhten Schaden mit Knochenwaffen freischaltet.

Die Grimmige-Gottheit-Rüstung im Überblick

Grimmige-Gottheit-Mütze

Beschreibung : Mütze eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstützenden Mond bedroht wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einer göttlichen Kraft.

: Mütze eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstützenden Mond bedroht wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einer göttlichen Kraft. Effekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Rüstung : 3

: 3 Fundort : Höhle am Totenkopf-Teich

: Höhle am Totenkopf-Teich Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Grimmige-Gottheit-Stiefel

Beschreibung : Stiefel eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie erfüllen den Träger mit der Kraft eines Gottes.

: Stiefel eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie erfüllen den Träger mit der Kraft eines Gottes. Effekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Rüstung : 3

: 3 Fundort : Ruinenhöhle der Akkala-Festung

: Ruinenhöhle der Akkala-Festung Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Grimmige-Gottheit-Panzer

Beschreibung : Kleidung eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroh wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einer göttlichen Kraft.

: Kleidung eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroh wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einer göttlichen Kraft. Effekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Rüstung : 3

: 3 Fundort : Höhle am Jahrtausendbaum

: Höhle am Jahrtausendbaum Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

