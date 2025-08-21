Gratis Borderlands 4 beim Kauf von Nvidia RTX 50 Karten – Aktion bis Sept 2025!

Nvidia hat eine neue Aktion gestartet, bei der du beim Kauf ausgewählter Hardware eine kostenlose Kopie von Borderlands 4 erhältst. Für eine begrenzte Zeit erhalten Käufer bestimmter RTX 50-Serie-Hardware das Spiel zusammen mit einigen Bonusinhalten ohne zusätzliche Kosten. Dazu zählen die GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070. Dies gilt sowohl für den Kauf einer einzelnen Grafikkarte als auch für ein komplettes System, das eine dieser Karten enthält. Borderlands 4 ist kostenlos mit diesen Nvidia-Käufen erhältlich.

Was beinhaltet das Bundle?

Was bekommst du mit dem Bundle? Das Paket umfasst die Borderlands 4 Standard Edition zusammen mit dem Gilded Glory Pack. Dieses zusätzliche Paket enthält eine Kammer-Jäger-Skin, eine Waffen-Skin und eine ECHO 4 Drohnen-Skin. Diese Gegenstände sind exklusiv für Spieler verfügbar, die an der Aktion teilnehmen und diese einlösen.

Die Aktion läuft aktuell und endet am 22. September 2025. Wenn du an dieser Aktion interessiert bist, muss die Einlösung bis zum 22. Oktober 2025 abgeschlossen sein. Die Codes aus diesem Angebot sind nur gültig, solange der Vorrat reicht. Das bedeutet, dass die Aktion möglicherweise vorzeitig endet, wenn die Nachfrage die verfügbaren Codes übersteigt.

Wie löst du deine kostenlose Kopie ein?

Wie funktioniert die Einlösung? Nach dem qualifizierenden Kauf müssen Käufer ihre kostenlose Kopie von Borderlands 4 über die Nvidia-App einlösen. Nach der Anmeldung und Registrierung kannst du zum Einlösungsbereich wechseln, wo du den vom Händler erhaltenen Promotion-Code eingeben kannst. Die Codes werden in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach dem Kauf per E-Mail zugestellt.

Durch das Abschließen dieses Prozesses wird Borderlands 4 zusammen mit den Bonusinhalten direkt auf Steam freigeschaltet. Der gesamte Einlösungsprozess ist so gestaltet, dass du pünktlich zum Launch-Tag bereit bist, ohne unnötige Verzögerungen.

Warum ist diese Aktion so attraktiv?

Was macht das Bundle so verlockend? Diese Aktion erscheint kurz vor der Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September 2025. Spieler, die das Angebot nutzen, erhalten nicht nur das komplette Spiel kostenlos, sondern profitieren auch von der Leistungssteigerung, die mit Nvidias neuesten GPUs einhergeht. Höhere Bildraten und ein insgesamt besseres Spielerlebnis machen dieses Bundle besonders attraktiv.

Für langjährige Fans des Borderlands-Franchise ist dies ein doppelter Gewinn: Du sparst Geld und bereitest dich gleichzeitig auf das bestmögliche Launch-Day-Erlebnis vor. Nvidia hat eine lange Tradition darin, kostenlose Spiele zusammen mit seiner Grafikhardware anzubieten, und dieses neueste Bundle setzt diesen Trend mit einem der am meisten erwarteten Titel des Jahres fort.

Worauf solltest du achten?

Gibt es etwas zu beachten? Borderlands 4 gehört dir ohne zusätzliche Kosten, wenn du ausgewählte Nvidia-Hardware erwirbst. Der Kauf einer RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070, sei es als Einzelkarte oder als Teil eines neuen Systems, bringt dir das Spiel plus das exklusive Gilded Glory Pack. Die Aktion läuft bis Ende September und du hast bis Ende Oktober Zeit, deine Kopie einzulösen.

Achte darauf, dass die Bestände begrenzt sind. Es ist daher ratsam, bei deinem Händler nachzufragen, um sicherzustellen, dass du einen Code erhalten kannst, bevor du kaufst. Teile uns in den Kommentaren mit, was du von dieser Aktion hältst und ob du vorhast, daran teilzunehmen!