Ghost of Tsushima kommt auf die große Leinwand. Sony Pictures und PlayStation Productions arbeiten an einem großen Kinofilm zum PlayStation-Exclusive rund um den Samurai Jin Sakai, welcher der letzte Verbliebene seines Clans ist und alte Traditionen hinter sich lässt, um einen unkonventionellen Kampf für die Freiheit zu führen.

Sony arbeitet an Ghost of Tsushima-Film

„Ghost of Tsushima“ erfreut sich seit seinem Release im Sommer 2020 großer Beliebtheit. Die Kritiker vergaben reihenweise Höchstwertungen und bislang ging das Game 6,5 Millionen Mal über die Ladentheke. Nun kommt das Samurai-Abenteuer von Entwickler Sucker Punch und Publisher Sony sogar auf die Leinwand, die Sony bekannt gibt!

Die Regie führt Chad Stahelski (John Wick 4) und die Produktion übernimmt 87Eleven Entertainment mit Alex Young, Jason Spitz und Stahelski selbst als beteiligten Produzenten. Asad Qizilbash und Carter Swan übernehmen die Produktion für PlayStation Productions und Entwickler Sucker Punch Productions ist ebenfalls als ausführender Produzent mit an Bord.

Head of PlayStation Productions Asad Qizilbash zeigt sich erfreut über den geplanten Film:

“Wir freuen uns darüber, das wir mit Chad und 87Eleven Entertainment ein Team bilden zu können, um ihre Vision von Jin’s Geschichte auf die große Leinwand bringen zu können. Wie lieben es, mit kreativen Partnern wie Chad zusammen zu arbeiten, der eine Leidenschaft für unsere Spiele besitzt, wodurch wir reiche Adaptionen kreieren können, die unsere Fans und neues Publikum begeistern werden.“

Jin Sakai wird sein Katana künftig auf der großen Kinoleinwand schwingen! © Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch Productions

Auch Nate Fox, Creative Director von „Ghost of Tsushima“ ist zuversichtlich, dass eine gute Film-Adaption entsteht:

„Es ist uns eine Freude, mit Sony Pictures zusammenzuarbeiten, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Und Jin ist bei dem Regisseur des Films in sehr guten Händen. Chad Stahelski hat mit John Wick etwas Besonderes erschaffen. Seine Visionen des Möglichen gepaart mit seiner jahrelangen Erfahrung bescherten uns einige der großartigsten Actionszenen, die es je gab. Wenn irgendjemand die rasiermesserscharfe Spannung von Jins Katana-Kämpfen zum Leben erwecken kann, dann Chad Stahelski.“

„Ghost of Tsushima“ reiht sich damit in eine Reihe mit weiteren großen PlayStation First Party Exclusives ein, die ebenfalls bereits für Kino und TV adaptiert werden. Ein Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg befindet sich in der Post-Production und soll Anfang 2022 in den Kinos anlaufen. Außerdem wird zurzeit eine The Last of Us-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey entwickelt.