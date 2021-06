Game & Watch: The Legend of Zelda vorbestellen ab sofort – Preorder-Guide

Nintendo hat im Rahmen der Nintendo Direct, die während der E3 2021 gestreamt wurde, ein Remade der Retro-Konsole Game & Watch angekündigt – und zwar in der The Legend of Zelda-Edition.

Die Hardware kann ab sofort bei einigen Händlern vorbestellt werden. Die Konsole kostet 69,99€ und erscheint am 12. November 2021. Die ersten Shops findet ihr hier. Enthalten ist lediglich die Handheld-Konsole:

Was ist die Game & Watch: The Legend of Zelda?

Bei der „Game & Watch: The Legend of Zelda“ handelt es sich um eine neue Handheld-Konsole von Nintendo, die sich an den klassischen Game & Watch anlehnt und über fest installierte Spiele verfügt. Heißt, wenn ihr sie kauft, könnt ihr mehrere Retrospiele unterwegs zocken, die sich auf dem Gerät befinden.

In dieser Version sind die allerersten Zelda-Teile enthalten:

„The Legend of Zelda“

„Zelda II: The Adventure of Link“

„The Legend of Zelda: Link’s Awakening“

„Vermin“ (Link-Version)

Spielzeit-Uhr plus Spielzeit-Timer

Neben den Zelda-Titeln gibt es noch den Klassiker „Vermin“ in einer veränderten Version: ihr spielt hier ebenfalls Link. Außerdem wurden eine digitale Uhr und ein Timer verbaut, die beide an The Legend of Zelda angelehnt sind. Das Mario-Pendant zum Game & Watch findet ihr hier.