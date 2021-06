Game & Watch Zelda Edition angekündigt, Release schon 2021

Nintendo hat während der E3 2021 ein neues Stück Hardware vorgestellt. Wobei wir „neu“ wohl in Anführungsstriche setzen müssen, da es im Grunde keine neue Technik ist. Es ist eine Adaption des Game & Watch und zwar in der „The Legend of Zelda“-Edition.

Die sogenannte Game & Watch: The Legend of Zelda ist im Grunde das Gerät, das wir bereits in der Mario-Edition kaufen konnten. Jetzt kommt es noch einmal, aber mit einem neuen Spiel, beziehungsweise mit neuen Spielen. Hier ist der Ankündigungstrailer:

Das neue „Game & Watch“-System wird vier klassische Spiele haben. Das und auf weitere Features dürft ihr euch im Rahmen des „Game & Watch: The Legend of Zelda“ freuen:

„The Legend of Zelda“

„Zelda II: The Adventure of Link“

„The Legend of Zelda: Link’s Awakening“

„Vermin“ (Link-Version)

Spielzeit-Uhr plus Spielzeit-Timer

Die neue Hardware kommt am 12. November 2021 und wird voraussichtlich für rund 60 Euro zu haben sein, wie das Vorgängermodell. Passend zum Weihnachtsgeschäft findet ihr es also sicherlich in den Händlerregalen.

Game & Watch: The Legend of Zelda © Nintendo