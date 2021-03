Neuster Star Wars-Streich: Beim Galactic Snackin Grogu ist der Name Programm

Sie haben es schon wieder getan, einen brandneuen Grogu vorgestellt. Disney und Hasbro sind noch lange nicht fertig mit dem Merchandise von Baby Yoda. Obgleich es schon die eine oder andere Ausführung von Mandos zuckersüßen Begleiter gibt, produziert der Spielzeughersteller jetzt noch eine neue Version, die wohl treffender nicht sein könnte.

Beim Galactic Snackin Grogu ist der Name Programm. Diese Grogu-Version wurde direkt von den Ereignissen in der 2. Staffel inspiriert.

Galactic Snackin Grogu ist ein Nimmersatt

Neben der eigentlichen Puppe, die ähnlich wieder Vorgänger animatronisch mit Bewegungen und Soundeffekten daherkommt, liegen der 23 Zentimeter großen Update-Version noch ein paar Appetithappen dabei. Grogus Mund ist hier neuerdings beweglich. Ihr könnt dem kleinen Racker den einen oder anderen Snack zukommen lassen, oder ihn einfach mit dem Löffel füttern.

Im Paket enthalten sind folgende Goodies:

Grogu-Puppe

Blauer Keks

Schüssel mit Suppe

Ein Löffel

Grogus Lieblingsspielzeug: der Schieberegler

© Disney/Hasbro

Wie ihr es auf den Bild erkennen könnt, kann Grogu jedoch nicht nur mampfen. Er kann sogar eine beeindruckende Machtposition einnehmen, bei dem sein Lieblingsspielzeug natürlich nicht fehlen darf, der Schieberegler der Razor Crest.

Nachdem The Child Animatronic Edition von Hasbro im letzten Jahr das „Spielzeug des Jahres“ wurde, gibt es nun also ein Pendant zur 2. Staffel The Mandalorian.

Das neue „Star Wars“-Merch kostet im Preis 101,99€, ist aber auch schon günstiger zu haben für rund 90€. Es ist ab sofort bei den ersten Händlern gelistet. Ausgeliefert wird das Produkt aber erst in der 2. Jahreshälfte ab dem 1. Dezember 2021.

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Mehr Infos zu Baby Yoda-Merch gibt es hier in unserer umfangreichen Übersicht. Hier lernt ihr, welche Spielzeuge es gibt und für wen sich was lohnt:

