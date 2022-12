Arielle, die Meerjungfrau: Disneys Realverfilmung bekommt neuen Charakter

Einige Wochen war es ruhig um Arielle, die Meerjungfrau. Nun sind neue Informationen zur Realverfilmung des Disney-Klassikers bekannt geworden.

Es ist wohl eine der umstrittensten Neuverfilmungen der vergangenen Monate – allen voran wegen Halle Baily als Arielle. Im Interview mit Entertainment Weekly hat Regisseur Rob Marshall nun einiges zu den Plänen und Intentionen der Verantwortlichen verraten.

Arielle, die Meerjungfrau: Mehr Tiefgründigkeit

Im Gespräch ging es auch darum, dass Geschichte und Charaktere gehaltvoller sein sollen, weshalb eine neue Figur eingeführt wurde: Prinz Erics Mutter. Wer die Rolle spielen wird, ist leider noch nicht bekannt.

„Die Rolle von Eric im Animationsfilm – ich bin mir sicher, die ursprünglichen Schöpfer würden dem zustimmen – es ist ein hölzerner, klassischer Prinzcharakter, mit dem nicht viel los ist.“, so Marshall.

Um dem Prinzen (gespielt von Jonah Hauer-King) eine tiefgründigere Bedeutung zuzumessen, wurde eigens für ihn eine ausführlichere Geschichte geschrieben, wie Marshall erklärt:

„Er hat eine Mutter, eine Königin, das ist neu im Film. Er hat eine sehr ähnliche Laufbahn wie Arielle. Er hat nicht das Gefühl, dass er in seine Welt passt.“ „Diese beiden Seelenverwandten finden einander und lehren die Welt wirklich etwas über Vorurteile und darüber, Barrieren und Mauern zwischen diesen beiden Welten niederzureißen.“

Arielle, die moderne Meerjungfrau

Arielle, die (egal ob bei Hans Christian Andersen oder im Film von 1989) schon immer über ihre Grenzen hinaus gedacht hat, soll zudem noch etwas zeitgemäßer sein.

„Sie fühlt sich deplatziert und es ist wirklich eine epische Geschichte, wie man sein wahres Selbst findet. […] Es ist eine seltsame Kombination aus Unschuld und Weisheit mit sehr viel Seele und Herz. In dieser Hinsicht ist sie sehr modern.“

Im Zuge dessen äußert sich der Regisseur auch zu den Diskussionen über Halle Baily. Man habe lediglich nach der besten Besetzung gesucht, die „unglaublich stark, leidenschaftlich, schön, intelligent, clever“ ist, „viel Feuer und Freude“ und eine passende Singstimme besitzt.

Umso bewegter sei Marshall gewesen, als er bei TikTok und Co. die Reaktionen dunkelhäutiger Kinder gesehen hat, die sich darüber freuen, dass Arielle nun so aussieht, wie sie selbst.

„Arielle, die Meerjungfrau“ kommt im Mai 2023 in die Kinos und wird all diejenigen, denen Äußerlichkeiten nicht so wichtig sind, sicher erneut verzaubern.