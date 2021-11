Minecraft lässt euch mit neuem DLC klassischen Disney-Freizeitpark erleben

Minecraft wird seit Jahren unterstützt mit immer neuen DLCs. Jetzt passend zum 50-jährigen Jubiläum der Walt Disney World in Florida wurde das beliebte Urlaubsziel in eine Klotzversion für das ebenfalls sehr beliebte Videospiel verwandelt.

Minecraft lädt ein in den DIsney-Freizeitpark Magic Kingdom

Im Gegensatz zum Hauptspiel geht es beim Freizeitpark-DLC mehr darum die Atmosphäre zu genießen. Denn im Minecraft-Magic Kingdom befinden sich 20 klassische Attraktionen aufgeteilt in sechs unterschiedlichen Themenbereichen. Also genauso, wie es Besuchende schon aus dem echten Freizeitpark kennen.

Einen Einblick in das Magic Kingdom in Minecraft gibt’s mit dem Trailer:

Das besondere an dem Nachbau ist aber, dass ihr die Attraktionen nutzen könnt. Einige Beispiele, die bereits im Trailer gezeigt werden sind Space Mountain, Jungle Cruise und Pirates of the Carribean. Gerade die letzten beiden Attraktionen sollten Filmfans kennen, da basierend darauf Filme produziert wurden, die ihr auf Disney+ nachschauen könnt.

Klassischer Attraktionen wie Jungle Cruise wurden hier im Minecraft-Stil nachgebaut. ©Mojang/Microsoft/Disney

Ein weiterer Aspekt eines Freizeitparks-Besuchs ist das Treffen kultiger Charaktere. Auch das wird im Spiel ermöglicht. So könnt ihr euch neben den Attraktionen mit Disney- und Pixar-Figuren treffen sowie ihre Modelle als Skins freischalten.

Zusätzlich könnt ihr 20 sammelbare Items wie Kopftücher oder Klamotten sammeln, um euren Charakter über den Freizeitpark-Besuch hinaus als Disney-Fan zu outen. Abgerundet wird das Erlebnis durch die berühmten Gastronomie-Artikel und einem abschließenden Feuerwerk hinter Cinderellas Schloss.

Erlebt am Ende des Tages im Magic Kingdom-Nachbau ein großes Feuerwerk. ©Mojang/Microsoft/Disney

Falls ihr die Magie der Disney-Freizeitparks innerhalb von „Minecraft“ erleben wollt, weil es vielleicht anders durch die derzeitige Lage nicht möglich ist, dann ist es ab sofort möglich. Der DLC kann jetzt über den Minecraft-Marktplatz direkt im Spiel für 1340 Minecraft-Münzen erworben werden, was je nach Kurs um die 7 Euro entspricht. Um den DLC nutzen zu können, benötigt ihr zudem die „Bedrock Edition“.