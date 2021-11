Star Wars: Disney wirft euch in echtes Jedi-Training via Galactic Starcruiser

Wenn ihr schon immer darauf gewartet habt, als Padawan-Schüler auserwählt zu werden, um euer Jedi-Training zu absolvieren und zu einem waschechten Jedi-Ritter zu werden, bietet Disney nun eine echte Gelegenheit dazu.

Im Rahmen des neuen Erlebniswochenendes im Galactic Starcruiser, das ab 2022 im Walt Disney World Resort in Florida wartet, werdet ihr nicht nur an einem Wochenende eurer Wahl in ein Hotel mit Star Wars-Ambiente gesteckt. Viel mehr erlebt ihr eure eigene, differenzierte Geschichte und die könnte es in sich haben.

Denn hinter dieser einzigartigen „Star Wars“-Experience verbirgt sich ein umfangreiches Rahmenprogramm, das das Ganze zu einem unvergesslichen Erlebnis machen soll. Ob den Verantwortlichen dieses herausfordernde Unterfangen gelingt?

Das lässt sich noch nicht vollends beantworten. Doch jetzt ist ein neuer Teil dieses Programms bekannt beziehungsweise ersichtlich. Disney hat uns nämlich einen Einblick in das Jedi-Training gewährt. Auf dem Twitter-Account von Walt Disney World dürfen wir ein Gefühl dafür bekommen, was beim Training mit dem Lichtschwert auf uns wartet.

Der Vorsitzende für Experiences und Produkte, Josh D’Amaro, gewährt uns einen Einblick, ein Sneak-Peak in die Attraktion „Star Wars: Galactic Starcruiser“ sozusagen.

FIRST LOOK: Disney Parks, Experiences and Products Chairman Josh D’Amaro gives a sneak peek of lightsaber Training in Star Wars: Galactic Starcruiser at #WaltDisneyWorld Resort: https://t.co/ZPUuAre5nq #DestinationD23 pic.twitter.com/aZMf6jeBDX — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) November 20, 2021

Nun wissen wir zu Teilen, was uns im Galactic Starcruiser erwartet. Bedenkt, dass es ein ganzes Erlebniswochenende ist. Heißt, ihr bekommt eine eigene Rolle, ihr werdet quasi zum Protagonisten eures ganz eigenes Spiels. Das Ganze erinnert ein wenig an Westworld, nur ohne bewusstseinsentwickelnde KI – hoffentlich.

Star Wars: Galactic Starcruiser – Start und Kosten

Für „Star Wars“-Fans könnte das die authentischste Erfahrung werden, die Disney je geplant hat und umgesetzt hat.

Wie die ersten Reaktionen ausfallen, bleibt offen. Die neue Disney-Experience startet am 1. März 2022 und bietet eine zweinächtige Reise auf einem Sternenkreuzer, angelehnt an das „Star Wars“-Universum, wo ihr auf Figuren aus dem Franchise trefft.

Was wird von den Besucher*innen erwartet? Es ist eine Art Rollenspiel. So schmeißen sich alle Besucher*innen in Schale und werden zu einem „Star Wars“-Charakter. Es gibt dann verschiedene (Meta-)Storylines, die über die Zeit ausgespielt werden. Ihr trefft also eigene Entscheidungen und bestimmt damit die Richtung der Story.

Wissenswert: Ein Teil der Reise wird es sein, der Disney World-Attraktion Star Wars: Galaxy’s Edge einen Besuch abzustatten (in den Disney Hollywood Studios).

Was kostet der Spaß? Ein Wochenende im Galactic Starcruiser ist nicht unbedingt günstig. Die Preise reichen von 749 USD bis zu 1.209 USD pro Nacht. Der finale Preis hängt davon ab, mit wie vielen Personen ihr bucht. Je mehr Teilnehmer*innen, desto günstiger wird es. Bedenkt allerdings, dass es jeweils zwei Nächte sind. Der Preis wird also so oder so verdoppelt.