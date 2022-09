Arielle die Meerjungfrau: Disney-Klassiker bekommt Realverfilmung, erster Trailer erschienen

Arielle die Meerjungfrau ist einer der bekanntesten Disney-Filme der Welt. Nun wird die kleine Meerjungfrau erneut über die Kinoleinwand schwimmen. Mit einem Trailer hat Walt Disney die Realverfilmung des Trickfilms nun genauer vorgestellt. Was zeigt uns der Trailer?

Arielle die Meerjungfrau: Das verrät uns der Trailer

Eine artenreiche, aber auch düstere Unterwasserwelt erwartet uns in Disneys neuestem Werk. Wir sehen Arielle, wie sie durch die Tiefen des Königreichs ihres Vaters schwimmt. Ein Eingang der Höhle, in die sie hineinschwimmt, zeigt in Richtung Wasseroberfläche. Dort entdeckt die junge Meerjungfrau Lichter am Himmel.

Der Trailer endet mit ihrem wunderschönen Gesang. „Wüsst ich nur wie, wär ich wie sie, in ihrer Welt“. Ihre Sehnsucht nach der Welt außerhalb des Meeres wird bereits in diesem kurzen Trailer sehr deutlich. Bei den Lichtern könnte es sich um das Feuerwerk handeln, welches zu Ehren des Geburtstags von Prinz Erik veranstaltet wird. In diesem Zuge wird Arielle ihn laut dem Original zum ersten Mal treffen.

Im weiteren Verlauf des Films wird Arielle den Prinzen kennenlernen und sich in ihn verlieben. Ihr Vater, König Triton, ist allerdings strikt dagegen. Als sich Hexe Ursula mit einschaltet, geht Arielle einen folgenschweren Pakt ein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Film lockt mit einer starken Besetzung

Arielle wird gespielt von der amerikanischen Sängerin Halle Bailey. Die junge Frau gründete gemeinsam mit ihrer Schwester eine Band und veröffentlichte bereits mehrere erfolgreiche Alben. Jonah Hauer-King übernimmt die Rolle von Prinz Erik. Javier Bardem, bekannt aus „Dune“ und „Fluch der Karibik: Salazars Rache“ spielt Arielles Vater König Triton. Melissa McCarthy wird als Hexe Ursula auftreten.

Der Film soll als Remake des Originals aus dem Jahre 1989 erscheinen. Produziert wird er von Walt Disney Pictures. In den Kinos erscheint der Film dann voraussichtlich im Mai 2023.