Fluch der Karibik 6: Hat Johnny Depp einen Hinweis auf seine Rückkehr gegeben?

Nachdem Johnny Depp den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard gewonnen hat, hegen seine Fans die Hoffnung, dass er nun auch wieder in seiner Rolle als Captain Jack Sparrow in Fluch der Karibik 6 zurückkehren könnte. Disney selbst scheint den Weg dafür zu ebnen und der Schauspieler könnte mit einem Kleidungsstück auf seine Rückkehr als schrägster Pirat aller Zeiten angedeutet haben.

Disney kehrte Johnny Depp den Rücken

Der Hollywood-Star Johnny Depp sorgte monatelang für internationale Schlagzeilen. Der Schauspieler ging kürzlich nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard als Sieger hervor. Aufgrund der Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt verlor Depp im Vorfeld mehrere Rollen, darunter eine seiner bekanntesten, Jack Sparrow aus Disneys Piraten-Filmreihe.

Denn nachdem Amber Heard ihn der häuslichen Gewalt beschuldigt hatte, trennte sich Disney von Depp. Der Schauspieler sollte eigentlich für den sechsten Teil der Reihe in seiner ikonischen Rolle zurückkehren und auch das Drehbuch für den Film mitschreiben, um sich gebührend von der Figur zu verabschieden.

Die Produktionsfirma schloss Depp jedoch nach den Vorwürfen von der Franchise und allen anderen Disney-Produktionen aus. Später kündigte der Schauspieler während des Verleumdungsprozesses an, dass er nicht mehr mit Disney zusammenarbeiten würde, selbst wenn die Produktionsfirma ihm einen Gehaltscheck über 300 Millionen Dollar anbieten würde.

Ist Depps Karriere wieder im Aufschwung?

Nachdem der Hollywood-Schauspieler den Prozess gewonnen hat, scheint Disney seine Meinung geändert zu haben. Laut mehreren Berichten erwägt die Produktionsfirma Johnny Depp zurückzunehmen und soll auch einen Entschuldigungsbrief geschickt haben. Gerüchten zufolge soll Disney ihm 301 Millionen Dollar für seine Rückkehr als Jack Sparrow geboten haben, doch dafür gibt es momentan keine offizielle Bestätigung.

Genauso wenig ist bestätigt, ob Depp überhaupt in die Franchise zurückkehrt, denn der Schauspieler hat sich noch nicht zu dem Deal geäußert. Dennoch sind seine Fans schon begierig darauf, ihn als Jack wiederzusehen. Die Hoffnung darauf könnte er sogar selbst absichtlich geschürt haben.

© Disney – „Fluch der Karibik“

Wird Johnny Depp in Fluch der Karibik 6 zurückkehren?

Der Hollywood-Star hat möglicherweise seine Rückkehr zum Disney-Franchise angedeutet. Johnny Depp ist nämlich nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern auch als Musiker. Er wurde letzten Monat bei einer Live-Performance mit Jeff Beck gesehen und überraschte Fans mit einem ganz besonderen Kleidungsstück.

Während des Auftritts trug er ein rotes Kopftuch, ähnlich dem, das seine Figur Jack Sparrow in den Filmen trug. Es war das erste Mal seit einiger Zeit, dass der Schauspieler mit dem charakteristischen Kopftuch des Piraten auftrat und ein Fan hielt seinen Auftritt auf Twitter fest. War das ein Zeichen an seine Fans? Viele vermuten, dass es so ist. Dennoch gibt es noch keine offizielle Bestätigung dafür.

