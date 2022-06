Disneys Hercules: Guy Ritchie führt Regie beim Live-Action-Remake

Nachdem Filme wie Mulan, „Das Dschungelbuch“ oder Der König der Löwen als Realverfilmungen große Erfolge verbuchen konnten, soll diese Ehre nun auch dem Disney-Zeichentrick-Klassiker Hercules zuteil werden. Zum ersten Mal 2020 angekündigt, nimmt das Ganze nun mehr und mehr Form an.

Die Macher des neuen Hercules

Für die Arbeit hinter den Kulissen wird natürlich nicht irgendjemand verpflichtet. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, soll Guy Ritchie (u.a. „Sherlock Holmes“) die Regie übernehmen. Für den britischen Filmemacher ist dies nicht die erste Kollaboration mit Disney.

Er führte bereits 2019 bei der Realadaption von Aladdin Regie, die über eine Milliarde US-Dollar an den internationalen Kinokassen einspielte.

Während Ritchie bei „Aladdin“ ebenfalls am Drehbuch mitwirkte, soll sich seine Arbeit für „Hercules“ einzig auf die Regie beschränken.

Auch wenn der amerikanische Drehbuchautor Dave Callaham („The Expendables“, „Mortal Kombat“) bereits einen Entwurf einreichte, so ist man hier wohl nach wie vor auf der Suche.

Als Produzenten fungieren Anthony und Joe Russo, die vor allem als Regisseure einiger Marvel-Hits bekannt wurden – zuletzt Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Dabei planen die Brüder keine exakte Nacherzählung. Das Original diene lediglich als Inspiration für eine neue Geschichte um den Halbgott.

Besetzung und weitere Infos

Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt, auch nicht was die Besetzung von Hercules, Hades und Co. angeht. Wer auch immer die Titelrolle übernimmt, sollte in jedem Fall ordentlich Muckis haben.

Im Zeichentrickfilm von 1997 waren unter anderem Tate Donovan (Hercules), Danny DeVito (Philoctetes) und James Woods (Hades) als Synchronsprecher zu hören. Die deutschen Stimmen für Hercules und Megara übernahmen damals Til Schweiger und Jasmin Tabatabai.

Noch mehr Live-Action von Disney

Neben „Hercules“ sind weitere Realverfilmungen von Disney in Planung: „Pinocchio“ soll, mit Tom Hanks als Geppetto, ab 8. September auf Disney Plus zu sehen sein. Arielle, die Meerjungfrau soll 2023 in die Kinos kommen.

Ebenfalls für dieses Jahr angekündigt ist „Peter Pan & Wendy“, sowie „Snow White“ für das kommende Jahr.