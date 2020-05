Disneys Hercules bekommt ein Live-Action Reboot

Der nächste Disney-Klassiker erhält eine Auffrischung. Diesmal ist Hercules an der Reihe und wird wie einige seiner animierten Zeichentrickvorgänger vor ihm in eine Live Action-Variante verwandelt.

Hercules als neuer Live-Action-Film

Egal ob „Der König der Löwen“, „Bambi“, „Mulan“ „Aladdin“ oder „Ariel – Die Meerjungfrau“: Anscheinend erhalten nun alle geliebten Disney-Klassiker nach und nach eine Neuauffrischung als Realverfilmung.

„Hercules“ reiht sich künftig ebenfalls in diese Aufzählung ein, denn wie nun verkündet wurde, wird der 1997 erschienene Zeichentrickfilm von den Russo-Brüdern neu umgesetzt. Joe und Anthony Russo sind vor allem durch ihre Arbeiten an Avengers: Endgame und Infinity War bekannt.

Als Autor wurde Dave Callaham engagiert, der unter anderem das „Expendables“– Franchise ins Leben gerufen und das Drehbuch zu Marvels kommendes „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ geschrieben hat. Der neue „Hercules“ könnte also durchaus etwas actionreicher werden. Immerhin hat sich auch die künftige „Mulan“-Realverfilmung nicht exakt an die gezeichnete Vorlage von 1998 gehalten und wird etwas lockerer mit dem Quellmaterial umgehen.

Casting zum Realfilm Hercules

Da für eine Live-Action-Verfilmung natürliche echte Darsteller benötigt werden, mutmaßen einige Fans seit Bekanntgabe bereits über passende Schauspieler. Unter anderem wurde eine Petition gestartet, die nach Ariana Grande als Megara verlangt. Immerhin hat die Schauspielerin und Sängerin erst kürzlich via ABC das aus dem Disney-Film bekannte und von Meg gesungene Lied „Ich Will Keinen Mann“ interpretiert:

Offenbar scheint die Produktion des Films jedoch noch in den Startlöchern zu stecken und das Casting noch in weiterer Ferne zu liegen. Es gibt allerdings schon einige Interessenten. So könnte sich auch The Witcher-Schauspieler Paul Bullion vorstellen, eine Rolle in Disneys kommender Live-Action-Verfilmung zu übernehmen:

Phones agent …. "Have they cast the part of Hercules yet?" …. https://t.co/T3XqbVcwYI — Paul Bullion (@PaulBullionLive) April 30, 2020

Worum geht es in Hercules?

„Hercules“ basiert auf verschiedenen antiken griechischen Mythen und Sagen. Im Fokus steht jedoch die Geschichte des Herakles, die in dem Disney-Klassiker in abgeänderter Weise erzählt wird. Im Fokus steht deshalb Hercules, der durch den Unterweltgott Hades seine Göttlichkeit verloren hat und deshalb als vermeintlicher Mensch auf der Erde aufwachsen muss.

Allerdings hat Hercules seine übermenschlichen Kräfte behalten und möchte herausfinden, was seine wahre Herkunft und Bestimmung ist. Auf seiner Reise stellt er fest, dass er wieder bei den Göttern aufgenommen werden kann, dafür aber ein wahrer Held sein muss. Um dies zu werden sucht sich der gefallene Gott Hilfe und trifft dabei unter anderem auf die schöne Meg und den bockigen Philoctetes, genannt Phil. Hades steht ihm bei seiner Aufgabe allerdings weiterhin im Weg und will Hercules um jeden Preis loswerden.