Es hallt königliches Brüllen in der Savanne, denn Disney macht es offiziell: Das Unternehmen arbeitet an einer Fortsetzung der Live-Action-Adaption von „König der Löwen“. Disney hat den mit dem Oscar ausgezeichneten Regisseur Barry Jenkins für die Leitung des Nachfolgefilms gewinnen können.

Laut dem Online-Magazin Deadline wird Jeff Nathanson das Drehbuch, dessen erster Entwurf bereits fertiggestellt ist, erneut schreiben. Was die Geschichte betrifft, so soll sie Mufasas Ursprung erkunden und gleichzeitig den Rahmen des ersten Films erweitern.

Barry Jenkins ist spätestens seit den Oscars 2017 kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dessen Film „Moonlight“ hat nicht überraschend den Preis als Bester Film abgesahnt. Nun scheint sich der in Miami geborene US-Amerikaner auf seine neueste Herausforderung zu freuen:

„Als ich meiner Schwester in den 90er-Jahren half, zwei kleine Jungen großzuziehen, bin ich mit diesen Figuren aufgewachsen. Die Möglichkeit, mit Disney an der Erweiterung dieser großartigen Geschichte von Freundschaft, Liebe und Vermächtnis zu arbeiten und gleichzeitig meine Arbeit zur Chronik des Lebens und der Seelen der Menschen in der afrikanischen Diaspora voranzubringen, ist ein wahrgewordener Traum.“

Barry Jenkins über die König der Löwen-Fortsetzung