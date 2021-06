Es ist noch nicht einmal zwei Jahre her, da hat Obsidian Entertainment Bethesda den Krieg darum erklärt, wer das bessere Fallout machen kann. Mit The Outer Worlds hat man damals in technischer Hinsicht vielleicht nicht das bessere Spiel abgeliefert, doch das Werk wurde trotzdem sowohl von Kritiker*innen als auch von Spieler*innen weltweit wohlwollend aufgenommen. Jedoch mit dem Verweis, dass noch deutlich Luft nach oben übrig ist.

©Obsidian Entertainment, Inc.

The Outer Worlds 2: Sequel des Fallout-Konkurrenten offiziell angekündigt

Ob es einen zweiten Teil geben wird, war nichtsdestoweniger lange Zeit nicht klar. Bis jetzt. Denn auf der diesjährigen E3 wurde nun ganz offiziell The Outer Worlds 2 angekündigt und in einem ersten Trailer gab es bereits einen Eindruck davon, wie ernst die Entwickler sich selbst, ihr Spiel und den Konkurrenzkampf nehmen. Nämlich nicht allzu sehr. In dem kurzen Teaser-Trailer zu Microsofts neuem Spiel gibt es nämlich nicht viel zu sehen.

Stattdessen werden uns so einige Videospielklischees um die Ohren geworfen und mit einem Augenzwinkern klar gemacht, dass man sich in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet. Hauptsächlich könnt ihr in dem Video also in Erfahrung bringen, was es nicht ins fertige Spiel schaffen wird. Inklusive vieler Lens Flares, sinnlose Zeitlupeneinstellungen und die charismatische Erzählerstimme.

„The Outer Worlds“ entstand, bevor das US-amerikanische Entwicklerstudio Obsidian Entertainment von Microsoft aufgekauft wurde, und galt als direkte Antwort darauf, dass Obsidian nach dem gefeierten Fallout: New Vegas kein Spiel im Fallout-Universum mehr machen durfte. Da es sich bei Obsidian um ein kleineres Studio mit relativ beschränkten Mitteln handelte, hofften nicht wenige, dass die Übernahme durch Microsoft dazu führen könnte, dass beliebte Titel des Studios Fortsetzungen mit mehr Budget bekommen.

Mit der heutigen Ankündigung auf der E3 scheinen wir diesem Traum einen kleinen Schritt näher gekommen zu sein, jedoch ist es noch deutlich zu früh, um sich mit Spekulationen abzugeben. Schließlich gibt es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Details zu „The Outer Worlds 2“, geschweige denn einen offiziellen Releasetermin oder irgendwelche Hinweise, die auf die Qualität und den Umfang des Spiels schließen lassen.