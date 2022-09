Star Wars: Erwarten uns bald 2 neue Games jedes Jahr? Disneys große Pläne

Disney baut fleißig weiter an ihrem „Star Wars“-Universum. Neben einer strammen cinematischen Agenda, mit Serien wie Star Wars Andor oder „Star Wars: Geschichten der Jedi“, soll auch der Gamesbereich weiter ausgebaut werden.

Neue Star Wars-Games in der Planung

Quellen von Insider Gaming haben durchsickern lassen, dass Disney nicht nur zwei „Star Wars“-Games pro Jahr veröffentlichen will. Ein Titel pro Jahr soll sogar jeweils ein AAA-Spiel werden. Das hat unter anderem damit zu tun, dass EA Games seine Exklusiv-Lizenz nicht verlängert bekommen hat.

Dadurch können mittlerweile einige Spielestudios gleichzeitig an neuen Titeln arbeiten. Durch die Diversität der Entwickler darf man sich auf große, spannende und vor allem abwechslungsreiche Spiele freuen. Diese Games stehen nach angekündigten Stand in der Entwicklung:

Amy Hennig’s Game (Action-Adventure) – Skydance Media

Untitled FPS – Respawn Entertainment

Open World Game – Ubisoft Massive

„Star Wars: Eclipse“ – Quantic Dream

„Star Wars: Knights of the Old Republic Remake“ – Saber Interactive

„Star Wars Jedi: Survivor“ (Fallen Order sequel) – Respawn Entertainment

„Star Wars: Hunters“ – Zynga

Untitled Strategy Game – Respawn Entertainment

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich auch andere „Star Wars“-Games in der Vorentwicklung befinden, aber noch nicht angekündigt wurden. Während einige Games wie „Star Wars: Eclipse“ vermutlich noch bis 2026 in der Entwicklung sein werden, soll Star Wars Jedi: Survivor bereits 2023 die Geschichte von Cal Kestis weitererzählen.

Etwas mit Vorsicht sind solche Vorankündigung leider immer zu genießen. So wurde zum Beispiel ein Mandalorian-Game per Tweet angekündigt, der mittlerweile wieder offline genommen wurde. Auch erinnern wir uns wehmütig an Star Wars: 1313, das eingestellt wurde, nachdem es schon erstes beeindruckendes Bildmaterial zu sehen gab.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was immer auch die Zukunft in Star Wars für uns bereit hält. Fest steht, dass noch einige Abenteuer in einer weit, weit enfernten Galaxis auf uns warten. Wenn ihr einen „Star Wars“-Game Wunsch frei hättet, was wäre euer Traumspiel?