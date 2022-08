Johnny Depp feiert Comeback mit Trailer zu Sea of Dawn

Wenn es einen Schauspieler gibt, der prädestiniert für sonderbare Rollen ist, dann ja wohl Johnny Depp. Nachdem Disney und Warner Bros. sich während des kürzlichen Gerichtsverfahrens von dem Schauspieler abgewendet haben, gibt es Depp nun im neuen Trailer zu Sea of Dawn zu sehen.

Johnny Depp als Ladenbesitzer in Sea of Dawn

Johnny Depp ist bekannt für die Verkörperung spezieller Rollen, wie Captain Jack Sparrow, „Edward mit den Scherenhänden“ oder der verrückte Hutmacher aus „Alice im Wunderland“. Für das neue MMORPG „Sea of Dawn“ schlüpft der Schauspieler erneut in eine eigentümliche Rolle: Den blinden Ladenbesitzer Phillip.

Mit seinem absurden Humor und unberechenbaren Verhalten setzt der merkwürdige Kauz Phillip alles daran, den Geldeintreiber Francisco Rodriguez von seinem eigentlichen Vorhaben abzulenken.

Neue Chancen für Johnny Depp

Dieser Charakter erinnert stark an die Rollen, die Depp besonders in den 2000er Jahren spielte. Zuletzt war er als Gellert Grindelwald in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen zu sehen.

Wegen der Gewalt-Vorwürfe, die Heard gegen ihn erhob, distanzierten sich die meisten Filmstudios – allen voran Disney und Warner Bros. – von Depp. Dadurch verlor er nicht nur seine Paraderolle als schrulliger Piratenkapitän. Auch im Harry Potter-Universum wurde er für Dumbledores Geheimnisse durch Mads Mikkelsen ersetzt.

Nun verlief der Prozess zu Depps Gunsten und so flattern allmählich neue Angebote ins Haus. Sein Comeback feiert der Star nun also mit dem viereinhalbminütigen Werbetrailer für „Sea of Dawn“. In die Entstehung seines Charakters war Depp selbst stark involviert.

„Wenn es eine Gelegenheit für Humor gibt, werde ich sie ergreifen. […] Ich möchte einen Charakter sehen, der die Chuzpe hat, Dinge zu tun, die ich nie tun würde.“ Johnny Depp

Sea of Dawn: Setting und Release

„Sea of Dawn“ ist das neue Multiplayer Online-Spiel von Mosasaur Studio, dass in China für PC und Mobile (Android & iOS) bereits auf dem Markt ist.

Die Handlung spielt im 16. Jahrhundert und nutzt die Unreal Engine von Epic Games, um unbekannte Küstenstriche und andere Landschaften digital nachzubilden. Die Veröffentlichung für die USA und Europa ist ebenfalls noch für 2022 geplant.