First Look auf 007 First Light – Kostenlose In-Game-Items und spannende Details

Entwickler IO Interactive hat auf der PlayStation State of Play-Veranstaltung erstmals einen ausführlichen Blick auf das kommende Spiel 007 First Light geworfen. Dieses neue Abenteuer in der James Bond-Reihe wird die Ursprünge des MI6-Agenten beleuchten und zeigen, wie er in seinen Mittzwanzigern war. Obwohl das Spiel erst 2026 erscheinen soll, hat IO Interactive bereits Möglichkeiten geschaffen, um Ausrüstung im Spiel zu verdienen. Diese Angebote sind kein Vorbestellungsbonus, sondern stehen jedem Spieler ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Kostenlose In-Game-Gegenstände für Fans

Wie kann man die kostenlosen Gegenstände erhalten? Um diese kostenlosen In-Game-Gegenstände zu erhalten, musst du die offizielle Website von 007 First Light von IO Interactive besuchen. Dort findest du ganz oben auf der Seite die Option „Anmelden und kostenlose Gegenstände erhalten“. Alles, was du tun musst, ist, dich für ein kostenloses IOI-Konto zu registrieren. Dadurch wird ein Outfit und ein Waffenskin für dein Konto freigeschaltet, wenn First Light startet.

Der Waffenskin trägt den Namen „Gilded Wrath“. Obwohl es sich technisch gesehen um eine goldene Waffe handelt, ist es nicht die berühmte Golden Gun aus der Bond-Lore. Stattdessen sieht es aus wie eine normale Walther PPK, Bonds Standard-Seitenwaffe, die in Gold getaucht wurde. Das Outfit heißt „On Duty“ und zeigt Bond in einem schwarzen Rollkragenpullover mit einem Schulterholster. Es ist amüsant, dass das Outfit andeutet, Bond sei „im Einsatz“, obwohl sein übliches Outfit einen Anzug und eine Krawatte umfasst.

Details zur Spielmechanik und Präsentation

Welche Spielmechaniken können wir erwarten? Diese kostenlosen Gegenstände bestätigen, dass wir in 007 First Light Outfits wechseln können. Das überrascht nicht, da das Spiel von den Machern der Hitman-Reihe entwickelt wird. Interessant wird es zu sehen, wie tiefgehend das Outfit-System in First Light sein wird. Bond ist bekannt für seinen eleganten Stealth, ist aber nicht annähernd so wandelbar wie Agent 47. Im Trailer sehen wir ihn eine Verkleidung anlegen, obwohl das mehr wie eine einmalige Zwischensequenz als ein Hinweis auf das tatsächliche Gameplay wirkte.

Glücklicherweise sollten wir in den kommenden Monaten viel mehr über 007 First Light erfahren. IO Interactive hat kürzlich bestätigt, dass es diesen Sommer eine vollständige Gameplay-Präsentation geben wird. Diese wird uns eine bessere Vorstellung davon geben, was wir von First Light erwarten können. Der Trailer zeigte Elemente des Schießens, Fahrens und Stealth, gab uns jedoch keinen guten Überblick darüber, wie das Gameplay-Mix aussehen wird.

Zukünftige Präsentationen und Veröffentlichungspläne

Wann können wir mit weiteren Infos rechnen? Wir haben noch kein genaues Datum für diese Gameplay-Präsentation, aber wir sollten bald davon hören. Die gute Nachricht ist, dass IO Interactive noch viel Zeit vor dem Veröffentlichungsdatum von First Light hat, um alles zu zeigen, was James Bond beim Start tun können wird.

007 First Light wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen. Denke daran, dass die Gameplay-Präsentation später diesen Sommer kommt, und du kannst sicher sein, dass wir dabei sein werden, um dir alle wichtigen Details zu liefern, die du benötigst, um dich auf das Veröffentlichungsdatum vorzubereiten. Du solltest dich auch für ein IO Interactive-Konto anmelden, damit du die oben erwähnten kostenlosen Ausrüstungen und alles andere, was der Entwickler vor der Veröffentlichung des Spiels herausgibt, abholen kannst.

Was denkst du über die neuen Informationen zu 007 First Light? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!