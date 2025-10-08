Final Fantasy VII Remake: Neue „Streamlined Progression“ Funktion erklärt

Der Co-Direktor von Final Fantasy VII Remake, Naoki Hamaguchi, hat kürzlich das umstrittene neue Feature „Streamlined Progression“ verteidigt, das im kommenden Release des Spiels auf neuen Plattformen eingeführt wird. Diese Funktion ermöglicht es dir, mit Hilfe von einfachen Cheats, wie stets vollen HP, MP und ATB-Gauges, sowie maximalem Schaden pro Schlag, das Kampfsystem des Spiels mühelos zu durchlaufen.

Naoki Hamaguchis Vision für Final Fantasy VII Remake

Warum wurde das Feature „Streamlined Progression“ eingeführt? Hamaguchi erklärte, dass er die Einführung dieser Funktion vorantreiben wollte, um neuen Spielern den Einstieg in das Spiel zu erleichtern. Da Final Fantasy VII Remake 2026 für Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen wird, möchte er vermeiden, dass Neulinge von der Komplexität des Spiels überwältigt werden.

Er betonte auch, dass die Idee für diese Funktion aus seiner persönlichen Erfahrung resultiert, Schwierigkeiten zu haben, mit der Vielzahl an neuen Spielen Schritt zu halten. Manchmal wünscht er sich Debug-Funktionen, um Spiele schneller erleben zu können. Diese Überlegungen führten zur Entwicklung von „Streamlined Progression“.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf diese Neuerung? Während einige Fans die Flexibilität schätzen, um das Spiel erneut zu erleben, ohne die gleiche Mühe wie beim ersten Durchlauf aufbringen zu müssen, gibt es auch Kritik. Einige Gamer befürchten, dass diese Cheats das Spielerlebnis verwässern könnten.

Dennoch bleibt der positive Aspekt bestehen, dass niemand gezwungen ist, diese Funktion zu nutzen. Du hast die volle Kontrolle und kannst die Cheats nach Belieben ein- und ausschalten.

Die Zukunft von Final Fantasy VII Remake

Was bedeutet dies für zukünftige Veröffentlichungen der Reihe? Hamaguchi deutete an, dass die Funktion „Streamlined Progression“ möglicherweise nicht sofort in zukünftigen Veröffentlichungen der Reihe enthalten sein wird. Da Final Fantasy VII Remake ursprünglich 2020 erschien, war es für das Team akzeptabel, diese Funktion in späteren Releases hinzuzufügen, ohne die ursprüngliche Spielerfahrung zu beeinträchtigen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die letzten Teile der Trilogie, wie Final Fantasy VII Rebirth, diese Funktion direkt zum Launch erhalten, da sie noch recht neu sind.

Final Fantasy VII Remake: Ein Rückblick

Wie hat sich das Remake entwickelt? Final Fantasy VII Remake, das 2020 veröffentlicht wurde, ist der erste Teil einer geplanten Trilogie, die das Originalspiel von 1997 neu interpretiert. Es spielt in der dystopischen Metropole Midgar und kombiniert Echtzeit-Action mit Rollenspielelementen.

Das Spiel erhielt positive Kritiken für seine Grafiken, sein Gameplay und seine narrative Tiefe. Es war eines der am schnellsten verkauften PlayStation 4-Spiele und hat bis September 2023 über 7 Millionen Exemplare verkauft.

Was hältst du von den neuen Funktionen in Final Fantasy VII Remake? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!