Final Fantasy 14 – Strategieboard bereit für Dawnsende im Patch 7.4?

Final Fantasy 14 hat kürzlich einen weiteren spannenden Einblick in das heiß erwartete Feature des Strategieboards, auch bekannt als Raid-Planer, gegeben. Während eines Livestreams am 20. September 2025, der das 10-jährige Jubiläum des Spiels in Südkorea feierte, wurden zwei neue Screenshots dieses Features vorgestellt. Das Strategieboard wird voraussichtlich spätestens mit dem Erscheinen des Patches 7.4 von Dawntrail im Winter eingeführt.

Was bringt das Strategieboard?

Wie hilft das Strategieboard den Spielern? Das Strategieboard bietet Final Fantasy 14-Spielern eine vereinfachte Möglichkeit, Schlachtstrategien zu koordinieren und zu teilen. Es besteht aus mehreren Symbolen, die auf einem Bildschirm platziert werden können, und der Hauptbereich des Boards kann die Umrisse verschiedener Raid- und Prüfungsarenen nachbilden. Spielerrollen-Symbole und Markierungen für Flächenangriffe (AoE) können ebenfalls auf dem Board verschoben werden, um den Bedürfnissen einer Raid-Gruppe gerecht zu werden.

Ursprünglich wurden Vorschauen des Strategieboards kurz nach der Veröffentlichung von Dawntrail geteilt, aber das Feature wurde bisher noch nicht für die Spieler freigegeben. Yoshida Naoki, der Direktor und Produzent des Spiels, hatte erwähnt, dass der Raid-Planer verschoben wurde, um sicherzustellen, dass er in einem idealen Zustand startet.

Details der neuen Vorschau

Was zeigen die neuen Screenshots? In der neuen Vorschau wurde demonstriert, wie Spieler das Strategieboard für den AAC Cruiserweight M1 (Savage) Raid verwenden können. Ein großes lila Symbol markiert den Boss des Raids, Dancing Green, während vier rote Symbole kleinere Gegner markieren, die im Verlauf des Kampfes erscheinen. Ein weiterer Screenshot zeigte zusätzliche Arenakonfigurationen, darunter eine kreisförmige Arena und ein kreuzförmiges Bodenmuster.

Diese neuen visuellen Einblicke verdeutlichen die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Strategieboards, welches den Spielern ermöglicht, noch präzisere und koordiniertere Strategien zu entwickeln.

Erwartungen an Patch 7.4

Wann können wir mit dem Patch 7.4 rechnen? Der Patch 7.4 wird frühestens im Dezember 2025 oder Januar 2026 erwartet, abhängig davon, ob Square Enix sich entscheidet, den Patch zu verschieben, um Konflikte mit der Winterferienzeit zu vermeiden. Dieser Patch wird voraussichtlich das Finale der Arcadion-Raid-Serie beinhalten.

Während Spieler auf das Erscheinen des Strategieboards warten, können sie sich auf das bevorstehende Monster Hunter Wilds-Crossover-Event freuen, das Anfang Oktober 2025 beginnt.

Fazit

Das Strategieboard von Final Fantasy 14 verspricht, eine bedeutende Ergänzung für das Spiel zu werden, indem es dir eine verbesserte Möglichkeit bietet, deine Raid-Strategien zu planen und mit anderen zu teilen. Die Vorfreude auf den Patch 7.4 wächst, und es bleibt spannend abzuwarten, wie sich dieses Feature in die bestehende Spielmechanik einfügen wird.

Was sind deine Gedanken zu diesem neuen Feature? Teile deine Meinung in den Kommentaren!