Fehler in Borderlands 4 – Wie du deine legendäre Belohnung sicherst

In Borderlands 4, das am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, gibt es eine interessante Entwicklung rund um die Nebenquest Vend of the Line. Viele, die sich bereits voller Begeisterung in das neue, nahtlose Open-World-Abenteuer gestürzt haben, haben sich über ein Problem geäußert, das ihnen die Möglichkeit verwehrt, eine legendäre Waffe als Belohnung zu erhalten.

Diese Nebenquest startet in der nordwestlichen Region von Kairos, Carcadia Burn, in der Stadt Carcadia, die von den Electi bewohnt wird. Diese Gruppe besteht aus Ex-Mitgliedern des Ordens, die nun gegen den Willen des Timekeepers rebellieren. Die Quest beginnt, wenn du auf die Nachrichtenreporterin Penelope Streams neben einem der ikonischen Verkaufsautomaten von Borderlands triffst. Diese Maschine enthält jedoch ein Puzzle, das dich auf eine lange Reise durch Carcadia Burn schickt, die mit dem Fund eines legendären Verkaufsautomaten endet.

Das Missverständnis bei Vend of the Line

Was ist das Problem bei dieser Quest? Viele haben berichtet, dass sie aus Gewohnheit die „Verkaufe allen Schrott“-Taste drücken, wenn sie den legendären Verkaufsautomaten erreichen. Dies zählt jedoch als die eine Transaktion, die der Automat zulässt, und schließt ihn danach unwiderruflich, ohne dass du deine legendäre Belohnung wählen kannst.

Es ist ein Fehler, der leicht zu machen ist, da es in Borderlands-Spielen üblich ist, diese Funktion zu verwenden, um schnell Platz im Inventar zu schaffen. Aufgrund dieser Angewohnheit haben viele die Möglichkeit verloren, ihre wohlverdiente Belohnung zu erhalten, was zu Frustration und Beschwerden in der Community geführt hat.

Reaktionen und mögliche Lösungen

Wie reagiert die Community und Entwickler Gearbox? Die Spieler, die von diesem Problem betroffen sind, haben sich lautstark online beschwert. Während es unklar ist, ob dies ein beabsichtigtes Feature oder ein Fehler im Spiel ist, ist Gearbox wahrscheinlich über die Situation informiert. Angesichts der regelmäßigen Updates, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung erhält, könnte eine Lösung bald folgen.

In der Zwischenzeit sollten alle, die die Vend of the Line-Quest noch nicht abgeschlossen haben, vorsichtig sein, wenn sie den legendären Verkaufsautomaten erreichen, um sicherzustellen, dass sie ihre legendäre Waffe auswählen können. Gearbox könnte eine schnelle Lösung bereitstellen, um diese frustrierende Erfahrung für die Spieler zu beheben.

Vorbereitung auf die Quest

Wie kannst du dich am besten auf die Quest vorbereiten? Um die Quest erfolgreich abzuschließen und die Belohnung zu sichern, solltest du darauf achten, keinen Schrott zu verkaufen, wenn du den legendären Automaten erreichst. Dies kann durch das Sortieren deines Inventars im Voraus und das Behalten von Schrott bis nach der Belohnung vermieden werden.

Zusätzlich dazu, dass du dein Inventar im Auge behältst, kann es hilfreich sein, die Route durch Carcadia Burn sorgfältig zu planen und eventuell nützliche Gegenstände zu sammeln, die dir auf deiner Reise helfen könnten. So stellst du sicher, dass du am Ende die bestmögliche Belohnung erhältst.

Was denkst du über diese Quest in Borderlands 4? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder hast du Tipps für andere? Lass es uns in den Kommentaren wissen!