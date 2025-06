FBC: Firebreak floppt als Day-One-Titel auf Xbox Game Pass im Juni 2025

Die Xbox Game Pass-Abonnenten haben in dieser Woche zwei bedeutende Spielezugänge erhalten. Während dies normalerweise eine freudige Nachricht für viele ist, hat eines dieser Spiele die Erwartungen leider nicht erfüllt. Das Versprechen von Xbox Game Pass, insbesondere im Vergleich zu Diensten wie PS Plus, liegt in der Vielzahl von Spielen, die direkt zum Veröffentlichungsdatum verfügbar sind. Dieses Angebot steht jedoch nur den Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten zur Verfügung, was bedeutet, dass du 20 Euro im Monat für diesen Vorteil zahlen musst. Doch im Juni 2025 scheint dieser Vorteil weniger zu bieten als in einigen vorhergehenden Monaten.

Ein enttäuschender Start für FBC: Firebreak

Warum ist FBC: Firebreak ein Flop? Eines der großen Spiele, die im Juni 2025 als Day-One-Titel auf Xbox Game Pass erschienen sind, ist FBC: Firebreak. Leider stellt sich heraus, dass das Spiel sowohl bei Kritikern als auch bei den Nutzern nicht gut ankommt. Der Titel, entwickelt von Remedy Entertainment, hat derzeit auf Metacritic nur eine Wertung von 66, was für ein bedeutendes Release, insbesondere von einem renommierten Studio wie Remedy, suboptimal ist.

Auch die Spielerzahlen sehen nicht vielversprechend aus. Auf Steam verzeichnete das Spiel zur Spitzenzeit nur 1.992 gleichzeitige Spieler. Obwohl die Verfügbarkeit auf Xbox Game Pass und PS Plus die Steam-Spielerzahlen beeinflussen könnte, ist eine so niedrige Zahl dennoch alarmierend.

Reaktionen der Community und Kritiken

Wie reagieren die Nutzer auf FBC: Firebreak? Die Bewertungen der Nutzer sind auf verschiedenen Plattformen ebenfalls enttäuschend. Im Microsoft Store erzielt das Spiel nur 3 von 5 Sternen. Auf Metacritic liegt der Nutzerwert bei 56 von 100 Punkten. Auf Steam erreicht es lediglich eine Zustimmungsrate von 63 %.

Diese Bewertungen sind ein harter Schlag für Remedy Entertainment, die für ihre hochwertigen Einzelspieler-Spiele bekannt sind. Die Tatsache, dass FBC: Firebreak als erstes Multiplayer-Spiel des Studios auf den Markt kam, könnte die Erwartungen stark beeinflusst haben.

Was bedeutet das für Remedy Entertainment und Xbox Game Pass?

Könnte sich die Situation noch ändern? Angesichts der aktuellen Lage ist es schwer vorstellbar, dass sich die Situation für FBC: Firebreak schnell verbessern wird. Remedy Entertainment hat nicht den Ruf, nach der Veröffentlichung ihrer Spiele umfangreiche Unterstützung zu bieten, insbesondere bei Multiplayer-Titeln.

Für Xbox Game Pass-Abonnenten bleibt zu hoffen, dass zukünftige Spieleveröffentlichungen mehr bieten. Die Erwartungen an Day-One-Titel sind hoch, und wenn diese nicht erfüllt werden, könnte das Vertrauen in das Abonnementmodell darunter leiden.

Was denkst du über die aktuellen Entwicklungen von FBC: Firebreak und Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!