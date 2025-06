Fallout-Haunted-House bei Halloween Horror Nights 2025 – Schrecken im Ödland erleben

Das Halloween Horror Nights-Event von Universal Studios, das seit 1991 jährlich stattfindet, wird 2025 mit einer aufregenden neuen Attraktion aufwarten: einem „Fallout„-Haunted-House. Diese Attraktion basiert auf der beliebten Videospielreihe „Fallout“, die erstmals 1997 veröffentlicht wurde und in einer post-apokalyptischen Welt spielt. Die Serie wurde von Bethesda Softworks entwickelt und hat seitdem zahlreiche erfolgreiche Titel hervorgebracht.

Das diesjährige „Fallout“-Haunted-House bei den Halloween Horror Nights ist inspiriert von der Prime-Video-Serie, die 2024 debütierte. Diese Serie spielt im Jahr 2296, zwei Jahrhunderte nach einem alles zerstörenden Atomkrieg. Besucher werden in die Rolle von Vault-Bewohnern versetzt und erleben hautnah ikonische Szenen der Serie.

Was erwartet die Besucher im „Fallout“-Haunted-House?

Welche Erlebnisse bietet die Attraktion? Die Reise beginnt in Vault 33, einem unterirdischen Bunker, in dem die Besucher Lucy MacLean folgen, die einem blutigen Massaker entkommt. Auf der Oberfläche müssen sie sich gegen Angriffe von Scavengers und Raiders behaupten und sich durch das gefährliche Ödland kämpfen. Dabei begegnen sie mutierten Kakerlaken, den sogenannten RAD Roaches, und besuchen ikonische Orte wie den Super Duper Mart.

Welche Charaktere und Herausforderungen gibt es? Besucher treffen auf The Ghoul, einen unsterblichen Kopfgeldjäger und auf einen jungen Knappe namens Maximus in seiner imposanten T-60 Power-Rüstung. Mit Schrecken an jeder Ecke stellt das „Fallout“-Haunted-House die Besucher vor die Herausforderung, die Schrecken des Ödlands zu überleben.

Zusätzliche Attraktionen bei Halloween Horror Nights

Welche weiteren Neuigkeiten gibt es von Halloween Horror Nights? Neben „Fallout“ hat Universal auch eine Attraktion zu „Five Nights at Freddy’s“ angekündigt. Diese Attraktion verspricht eine völlig neue Interpretation des Franchise, das durch die Filmadaption 2023 und die bevorstehende Fortsetzung im Herbst 2025 an Popularität gewonnen hat.

Die Halloween Horror Nights beginnen im Universal Orlando Resort am 29. August 2025 und in den Universal Studios Hollywood am 4. September 2025. Diese Veranstaltungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, in die Welt bekannter Videospiele einzutauchen und sich den Schrecken von „The Wasteland“ und „Five Nights at Freddy’s“ zu stellen.

