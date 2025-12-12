Fallout 76 – Kreative Casinos begeistern beim C.A.M.P. Contest im November

Die Gewinner des November-Wettbewerbs von Fallout 76s C.A.M.P. Revamp Community Contest stehen fest. Unter dem Motto The House Always Wins haben kreative Köpfe aus der Community ihre ganz eigenen Interpretationen des Themas eingebracht – mit beeindruckenden Casino-Bauten, die zeigen, wie vielseitig die Bauwerkzeuge von Fallout 76 mittlerweile sind.

Mit dem Wettbewerb möchte Bethesda den Fokus auf das umfangreiche Bausystem des Spiels lenken, das seit dem ursprünglichen Release 2018 stark überarbeitet wurde. Spielerinnen und Spieler können mittlerweile deutlich freier gestalten und komplexere Strukturen erschaffen. Die prämierten Beiträge des aktuellen Wettbewerbs setzen genau das eindrucksvoll in Szene.

Die Gewinner des Casino-Wettbewerbs

Wer hat den Wettbewerb im November gewonnen? Insgesamt drei Beiträge wurden von Bethesda als Gewinner ausgezeichnet. Jeder von ihnen interpretiert das Casino-Thema auf ganz eigene Weise.

Adelaide’s Lucky Ride von wreckitrenee: Ein mobiles Casino, das mit Neonlichtern und einer lebendigen Atmosphäre durch die Nacht zieht. Die farbenfrohe Gestaltung vereint Glanz und Glamour mit der rauen Fallout-Ästhetik.

von wreckitrenee: Ein mobiles Casino, das mit Neonlichtern und einer lebendigen Atmosphäre durch die Nacht zieht. Die farbenfrohe Gestaltung vereint Glanz und Glamour mit der rauen Fallout-Ästhetik. Spin 2 Win von ThorOdinsdottir: Eine vollautomatische Slot-Maschine als Base, die sich perfekt in die ländliche Umgebung einfügt. Das Bauwerk ist funktional und kreativ zugleich.

von ThorOdinsdottir: Eine vollautomatische Slot-Maschine als Base, die sich perfekt in die ländliche Umgebung einfügt. Das Bauwerk ist funktional und kreativ zugleich. Setzer’s Airship Casino von COMBATCUDDLES: Ein Luftschiff-Casino mit klassischen Spieltischen und weitem Blick über Appalachia. Die nostalgische Gestaltung erinnert an elegante Casinos vergangener Zeiten.

Alle drei Gewinner-Bauten wurden über den offiziellen Discord-Server von Bethesda eingereicht und zeigen eindrucksvoll, wie wandelbar die Welt von Fallout 76 sein kann – auch sieben Jahre nach Launch.

Die Entwicklung von Fallout 76 und seine Community

Wie hat sich Fallout 76 seit dem Release 2018 verändert? Fallout 76 wurde 2018 als Online-Ableger der Fallout-Reihe veröffentlicht und spielt im postnuklearen West Virginia. Das Spiel war zum Start stark umstritten, unter anderem wegen technischer Probleme und fehlender NPCs. Doch seitdem haben zahlreiche Updates – darunter das große Wastelanders-Update von 2020 – das Spiel deutlich verbessert.

Mittlerweile erfreut sich Fallout 76 wachsender Beliebtheit, nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der Fallout-TV-Serie im Jahr 2024, die dem Spiel einen deutlichen Schub an aktiven Nutzern verschafft hat. Die Community gilt heute als hilfsbereit und engagiert – ein idealer Nährboden für kreative Wettbewerbe wie den C.A.M.P. Revamp Contest.

Dezember-Runde des Wettbewerbs angekündigt

Was ist das Thema für den nächsten Bauwettbewerb? Im Dezember 2025 läuft die vierte und letzte Runde des C.A.M.P. Revamp Contest. Das Thema lautet The Kindest Dwellers Ever Known. Gesucht werden Basen, die neuen Spielern helfen sollen – mit Ressourcen, Schutz und nützlichen Funktionen.

Teilnehmende sollen dabei auf den Bau von Generatoren, hilfreichen Strukturen und einladenden Designs achten. Ziel ist es, den freundlichen Geist der Community in beeindruckender Architektur umzusetzen. Beiträge können erneut über den offiziellen Discord eingereicht werden.

Ein Blick auf die Zukunft von Fallout 76

Was erwartet dich in Fallout 76 im Jahr 2025? Für Anfang 2025 ist ein großes Update geplant, das es dir ermöglichen wird, als Ghoul zu spielen – ein Wunsch, den viele Fans schon seit Jahren äußern. Laut Bethesda soll dieses Feature neue spielerische Möglichkeiten eröffnen und das Rollenspielgefühl weiter ausbauen.

Zudem wird erwartet, dass die zweite Staffel der Amazon-Serie Fallout nach New Vegas führt – ein Schauplatz, der thematisch perfekt zum aktuellen Wettbewerb passt. Es bleibt also spannend, wohin sich Fallout 76 in Zukunft entwickeln wird.

Was hältst du von den Gewinner-Bauten des November-Contests? Hast du auch schon mal an einem der Community-Wettbewerbe teilgenommen? Schreib es uns in die Kommentare!