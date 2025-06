Eternatus kommt in Pokémon Go – Max Finale im August enthüllt neue Bedrohung

Niantic hat einen neuen Trailer für das Pokémon Go Fest 2025 Max Finale veröffentlicht, das am 23. und 24. August 2025 stattfinden wird. Diese Daten waren zuvor nicht im Veranstaltungskalender der Saison aufgeführt. Der Trailer bietet zwar nicht viele Informationen, aber er liefert einige große Hinweise auf das, was kommt. Zu sehen sind Krönungsschwert Zacian und Krönungsschild Zamazenta, die beide gerade erst ihr Debüt in Pokémon Go gefeiert haben. Die beiden scheinen auf eine Bedrohung zu reagieren, die den Himmel verdunkelt.

Was erwartet uns beim Pokémon Go Fest 2025 Max Finale?

Wird Eternatus im August auftauchen? Der Trailer zeigt die Bedrohung nicht direkt, aber es ist wahrscheinlich, dass sich das Pokémon Go Fest 2025 Max Finale auf Eternatus konzentrieren wird. Diese Legendäre Pokémon spielte eine Schlüsselrolle in der Handlung von Pokémon Schwert und Schild und drohte die Region Galar gleich zweimal zu zerstören. Die Intervention von Zacian und Zamazenta verhinderte den Untergang während des Dunklen Tages. Angesichts der kleinen Vorschau sieht es ganz danach aus, als würde Eternatus im August in Pokémon Go erscheinen.

Wie wird Eternatus in Pokémon Go integriert? Es bleibt abzuwarten, wie Eternatus in Pokémon Go eingebaut wird, aber es ist wahrscheinlich, dass wir die Eternamax-Form des Charakters sehen werden. Eternamax Eternatus war ein großer Endgegner in Pokémon Schwert und Schild, aber Spieler konnten diese Form nicht übernehmen, nachdem sie es gefangen hatten. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich dies für Pokémon Go ändert oder ob diese Einschränkung aus den Hauptspielen beibehalten wird.

Die Bedeutung von Eternatus in der Dynamax-Ära

Was bringt Eternatus für die Dynamax- und Gigadynamax-Mechanik? In Pokémon Schwert und Schild ist Eternatus die Quelle für das Dynamax- und Gigadynamax-Phänomen in Galar. Pokémon Go hat seit dem letzten Herbst Max-Kämpfe zu einem großen Teil des Spiels gemacht, obwohl einige Elemente bei den Spielern nicht gut ankamen. Es macht Sinn, Eternatus nach einem Jahr, das sich stark auf Dynamax und Gigadynamax konzentriert hat, erscheinen zu lassen. Dies sollte einen großen Abschluss für die Delightful Days-Saison bilden, die bis zum 2. September 2025 läuft.

Ausblick auf die nächste Saison

Was erwartet uns nach dem Max Finale? Mit Pokémon Go, das scheinbar eines der letzten großen Ereignisse von Pokémon Schwert und Schild adaptiert, wird es interessant sein zu sehen, welche Pläne für die Folgesaison bestehen. Pokémon-Legenden: Z-A soll im Oktober 2025 erscheinen, daher ist es möglich, dass wir eine Saison erleben, die einen großen Fokus auf Mega-Entwicklungen legt. Es gibt noch einige bestehende Mega-Entwicklungen, die noch nicht in Pokémon Go aufgenommen wurden, und Pokémon-Legenden: Z-A wird wahrscheinlich noch mehr einführen.

Könnte Pokémon Go den Hype für Pokémon-Legenden: Z-A steigern? Es ist möglich, dass Pokémon Go genutzt wird, um vor der Veröffentlichung des neuen Spiels Hype aufzubauen, ähnlich wie es 2022 mit Pokémon Karmesin und Purpur gemacht wurde. Die Integration neuer Features und Pokémon könnte das Interesse der Spieler steigern und sie auf die kommenden Neuerungen vorbereiten.

Bist du begeistert vom Pokémon Go-Debüt von Eternatus? Was denkst du, werden wir in der nächsten Saison des Spiels sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!